Özel’den uyarı: yanlış tuğla ile örülen duvarın altında herkes kalır

YENİ Parti grup toplantısında uyarı:

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda partisinin kuruluşundan bugüne kadar milletin fedakar katkılarıyla ayakta durduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı. Özel, parti bütçesinin vatandaşların küçük küçük katkılarıyla oluştuğunu sıraladı: 900 lira, 23 bin 500 liralık emekli maaşından 500 lira, 1 gramlık altın gibi örnekleri hatırlattı ve bu nedenle parti yöneticilerinin millet ve üyeler karşısında büyük sorumluluğu olduğunu söyledi.

Parti finansmanı ve yeni nesil siyaset:

Özel, yola çıkarken verilen sözlerin merkezinde üyenin söz, yetki ve kararının olacağını belirtti. Parti kuruluşunun ve sonraki kongrelerin tüm üyelerle yapılacağının altını çizdi ve yeni nesil siyaset anlayışını savundu. Bu çerçevede, öne çıkan uygulamanın liyakat ve şeffaflık olduğunu ifade etti.

Fon krizi ve uyarı:

Özel, yaşanan fon krizine ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Konunun basit bir iddia olmadığını, milyonlarca vatandaşın mağdur edildiğini söyledi ve yaşananları yanlış tuğlaların üst üste konmasıyla açıklayarak güçlü bir benzetme kullandı. Yanlış tuğlayla doğru duvar örülmez. Eğer yanlış tuğla ile duvar örüyorsan sonunda o duvarın altında sen de kalırsın, Allah korusun millet de kalır dedi.

Özel, borsada yaşananların sadece bazı zenginleri değil, küçük tasarruf sahiplerini, kredi kartı ödemeleri ve emekli maaşlarından kesilen küçük tutarları etkilediğini; başlangıçta görünen 2 milyon kişilik mağduriyetten, fonların işlem hacmi ve 131 fonun rolüne değinerek bunun çok daha geniş bir krize dönüştüğünü anlattı. Fon vurgununun ortaya çıkmasının üzerinden 34 gün geçtiğini, muhatapların ilk gün 'ucu nereye varırsa varsın' deme iradesini sonradan değiştirdiğini ve sorunun çözülmediğini aktardı.

Özel, parti olarak ilk hafta kanun teklifi verdiklerini, teklifin hazırlanıp kapalı grup toplantısında sunulduğunu; bunun 5 hafta önce, 25 gün önce yapıldığını söyledi. Ekonomik çözüm önerilerini sunduklarını, Kerim Rota ve Ümit Özlale gibi deneyimli isimlerin yer aldığı bir ekiple liyakate dayalı çalışmalar yaptıklarını belirtti. Özel, Madoff benzeri krizlerden ders alınarak kanun teklifine dönüştürülen yaklaşımların hazır olduğunu dile getirdi ve vurgunu yapanların listesinin açıklanması, haksız kazançların son kuruşuna kadar tahsili ile bütün işlemlerin durdurulup varlıklara el konulması gerektiğini savundu.

Geçim sıkıntısı ve bireysel trajediler:

Milletin geçim sıkıntısı içinde kıvranırken ortaya çıkan trajedilere dikkat çeken Özel, örnek vakalar anlattı. Emekli vatandaşların fedakârlıkları ile partinin ayakta durduğunu hatırlattıktan sonra, ekonomik çaresizliğin insanları uç noktalara sürüklediğini söyledi. Bir emeklinin partisinin bağışladığı 23 bin 500 liralık maaştan 500 lira gönderdiği, hayvanının bir günlük süt parasını verdiği, çekmeceden çıkan 1 gramlık altının dahi partiye aktarıldığı örnekleriyle toplumun fedakârlığını vurguladı.

Özel, 66 yaşında bir emeklinin, kışı geçirecek yeri ve yiyeceği olmadığı için cezaevine girmek zorunda kaldığını söyleyerek bu tip vakaların sistemin yarattığı çarpıklıkları gösterdiğini belirtti. Bu kişiden söz ederken 'Para için değil onurum için' sözünü ve sistemin mağdur ettiği insan hikâyelerini aktardı.

İstanbul seli ve iddia edilen sorumluluk:

Geçen hafta İstanbul'da yaşanan sel felaketinde sekiz kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, Türkiye genelindeki ölümlerin ve ihmallerin bir tablo oluşturduğunu söyledi. 2009'da yaşanan 31 ölümlü sel sonrası verilen söze rağmen dere yataklarında yapılaşmanın sürdüğünü, örnek olarak Ayamama dere yatağının değişimini ve sonrasında yaşanan felaketi gündeme getirdi. Özel, bu değişim sürecinde dönemin belediye yönetiminin kararlarının sorumluluğu olduğunu iddia ederek sorumluyu işaret etti.

Halk TV’ye kayyım ve muhalefeti susturma endişesi:

Konuşmasını Halk TV'ye atanan kayyım meselesine ayıran Özel, kayyım atamasının kısa vadeli hedefinin İBB davasındaki duruşmayı karartmak ve fon meselesinin üstüne gidilmesini engellemek olduğunu savundu. Orta vadede amacın muhalefeti sessizleştirmek ve AK Parti seçmeninin Halk TV'den doğru bilgileri öğrenmesini engellemek olduğuna dair iddiayı dile getirdi. Özel, Halk TV'nin önünde saat 19:00'da destek için bir araya gelme çağrısı yaptı ve kanalın savunulacağını açıkladı.

Özetle Özel, konuşmasında liyakat, şeffaflık, mağduriyetlerin giderilmesi ve ifade özgürlüğünün korunması taleplerini tekrarladı; yaşanan krizlerin sorumlularının açığa çıkarılması ve mağdurların haklarının iadesi için somut adımlar atılması çağrısını sürdürdü.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, PARTİSİNİN TBMM GRUP TOPLANTISINDA GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.