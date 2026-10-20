Bakan Çiftçi Brüksel'de PKK'nın AB listesinde kalmasının önemini vurguladı

Türkiye-Belçika üçlü bakanlar toplantısı Brüksel'de

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Üçlü Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Türkiye heyetinde Hakan Fidan ve Akın Gürlek yer alırken, Belçika tarafında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Adalet Bakanı Annelies Verlinden, Güvenlik ve İçişleri Bakanı Bernard Quintin ve İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt hazır bulundu. Toplantıda terörle mücadele, organize suçlarla mücadele ve düzensiz göç gibi iki ülkenin ortak gündem maddeleri ele alındı.

terörle mücadelede iş birliği ve beklentiler:

Çiftçi, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini öne çıkararak PKK, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve DHKP‑C gibi yapılar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin uzun yıllardır bu örgütlerle mücadele ettiğini hatırlatan Çiftçi, hiçbir ülkenin topraklarının başka bir devlete karşı faaliyet gösteren terör örgütleri için güvenli alan haline gelmesine izin vermemesi gerektiğini belirtti. Çiftçi, ayrıca yıllar süren mücadelenin ardından PKK'nın silah bırakma ve kendini fesih kararına atıf yaparak Meclis'te kabul edilen kanunla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecine işaret etti ve kalıcı başarının güçlü uluslararası iş birliğiyle mümkün olacağını söyledi.

Belçika'dan somut adımlar talebi:

Bakan Çiftçi, Belçika'da terör örgütlerinin silahlı eylem gerçekleştirmeseler bile finansman, militan kazanma ve propaganda faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Özellikle PKK'nın fesih söylemini istismar etmesine müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, PKK'nın AB Terör Örgütleri Listesi'nde yer almaya devam etmesinin Türkiye için önem taşıdığını belirtti. Ayrıca PKK ve FETÖ'ye müzahir kuruluşların kapatılması ve Türkiye'nin iade taleplerine olumlu yanıt verilmesi yönünde Belçika'dan somut adımlar beklediklerini dile getirdi.

FETÖ'nün faaliyetleri ve iltica sistemi uyarısı:

FETÖ'ye ilişkin değerlendirmelerinde Çiftçi, örgütün Belçika'yı adeta sığınak olarak kullandığını ve örgüte bağlı okullar ile sivil toplum kuruluşlarının yakından izlenmesi halinde dolandırıcılık, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçların açığa çıkacağına inandıklarını söyledi. Ayrıca FETÖ mensuplarının sahte bilgi ve belgelerle iltica sistemini suistimal etmesinin önüne geçilmesini beklediklerini kaydetti.

organize suçlar, iade ve operasyonel iş birliği:

Yeni nesil ve organize suç örgütlerine ilişkin değerlendirmelerde Çiftçi, siber suçlar, dolandırıcılık, uyuşturucu ve silah ticareti gibi alanlarda faaliyet gösteren suç şebekelerinin uluslararası güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtti. Bazı organize suç ağlarının Avrupa genelinde faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek kolluk birimleri arasındaki operasyonel iş birliğinin, istihbarat paylaşımının ve tecrübe aktarımının artırılmasının gerekliliğini vurguladı. Adli iş birliğinin önemine işaret eden Çiftçi, suçluların iadesi konusunda Adalet Bakanlıkları ve İnterpol kanalıyla yakın iş birliği yapılmasının başarı için elzem olduğunu söyledi ve Belçika'da bulunduğu değerlendirilen organize suç şebekesi mensuplarının yakalanıp iade edilmesini talep ettiklerini ifade etti.

düzensiz göç meseleleri ve rakamsal durum:

Çiftçi, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle uluslararası göç hareketlerinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirterek yaklaşık 2,2 milyonu Suriyeli olmak üzere 3,6 milyon yabancıya ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı. Hem insani sorumlulukları yerine getirmenin hem de sınır güvenliğini güçlendirmenin sürdüğünü söyleyen Çiftçi, düzensiz göçü kaynağında önlemek ve göçmen kaçakçılığı şebekelerini etkisiz hale getirmek için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Uluslararası iş birliği olmadan bu mücadelenin başarıya ulaşamayacağını vurgulayan Bakan, adil yük paylaşımı temelinde Avrupa Birliği ülkeleriyle iş birliğinin artırılması, gönüllü geri dönüşlerin desteklenmesi ve yeniden yerleştirme kotalarının yükseltilmesinin önemine işaret etti.

toplantıdan beklenti ve tarihsel bağlam:

Çiftçi, toplantının sonuçlarının terör, organize suçlar ve düzensiz göçle mücadelede samimi dayanışma ve iş birliğini pekiştireceğine inandığını belirtti. Türkiye ile Belçika arasında terörle mücadele kapsamında oluşturulan üçlü bakanlar toplantısının geçmişine değinerek ilk toplantının Ekim 2008'de İstanbul'da, ikincisinin Ocak 2013'te Brüksel'de, üçüncüsünün ise 9 Mart 2016'da Ankara'da gerçekleştirildiğini hatırlattı. Çiftçi, bugünkü görüşmelerin iki ülke ve bölge güvenliğine yönelik ortak adımların zeminini hazırlamasını umduğunu söyledi.

BAKAN ÇİFTÇİ, BELÇİKA'NIN BAŞKENTİ BRÜKSEL'DE DÜZENLENEN TÜRKİYE-BELÇİKA DIŞİŞLERİ, ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLARI ÜÇLÜ BAKANLAR TOPLANTISI'NA KATILDI.