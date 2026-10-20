Musalla'da bisiklet-otomobil çarpışması: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza bilgileri:

Adıyaman Merkez Musalla Mahallesi 1418. Sokakta meydana gelen kazada, İrfan Y.nin kullandığı bisiklet, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı. Çarpışma sonucunda 1 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralının durumu ve müdahale:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında yetkililerden henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; otomobil sürücüsü ve plakanın tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için trafik kurallarına uyulması ve çevre güvenliğine dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

ADIYAMAN’DA BİSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI