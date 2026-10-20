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Musalla'da bisiklet-otomobil çarpışması: sürücü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Musalla Mahallesi'nde bisikletin otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, yaralı hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Musalla'da bisiklet-otomobil çarpışması: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza bilgileri:

Adıyaman Merkez Musalla Mahallesi 1418. Sokakta meydana gelen kazada, İrfan Y.nin kullandığı bisiklet, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı. Çarpışma sonucunda 1 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralının durumu ve müdahale:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu hakkında yetkililerden henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; otomobil sürücüsü ve plakanın tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için trafik kurallarına uyulması ve çevre güvenliğine dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

ADIYAMAN’DA BİSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

ADIYAMAN’DA BİSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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