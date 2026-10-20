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Bütçe onaylandı: Battalgazi meclisi 2027 mali planını kabul etti

Battalgazi Belediye Meclisi ekim ayı oturumlarını altıncı birleşimde tamamladı; 2027 bütçesi 5 milyar 280 milyon lira olarak kabul edildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:39

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EDİTÖR: Caner Şahin

Bütçe onaylandı: Battalgazi meclisi 2027 mali planını kabul etti

Toplantı tamamlandı

Battalgazi Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısının altıncı ve son birleşimini Meclis Başkanvekili Abdulvahap Şerefhanlı başkanlığında gerçekleştirdi. Gündemde belediyenin 2027 yılı bütçesi ile yeni yılda uygulanacak ücret tarifeleri vardı ve son birleşimle ekim ayı çalışmaları tamamlandı.

2027 bütçesi ve kararlar:

Yapılan görüşmeler sonucunda belediyenin 2027 yılı bütçesi 5 milyar 280 milyon lira olarak belirlendi. Toplantıda ayrıca yeni yılda uygulanacak ücret tarifeleri ele alındı ve bütçenin yatırımlar, taşınmaz yönetimi ile sosyal hizmetler arasında dengeli dağılımına özen gösterileceği vurgulandı.

komisyon değerlendirmesi:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Nuh Poyraz bütçeyi, ilçenin öncelikli ihtiyaçları, gelişimi ve sosyal belediyecilik hizmetlerini gözeterek hazırladıklarını belirtti. Poyraz, kamu kaynaklarını verimli kullanma ve tasarruf ilkesiyle kaynak dağılımı yaptıklarını; fiyat artışları ve yeni projelerin gerektirdiği harcamaların dikkate alındığını ifade etti. Ayrıca maddi durumu yetersiz vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler için cenaze ve nikâh hizmetlerinde ücret muafiyetlerine yer verildiğini kaydetti.

Meclis Başkanvekili Abdulvahap Şerefhanlı ise 2027 yılı bütçesinin Malatya ve Battalgazi için hayırlı olmasını diledi. Meclisin kasım ayı olağan toplantısı 3 Kasım Salı günü saat 14.00'te Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI

BATTALGAZİ BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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