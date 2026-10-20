Miniklerden komposta: Seyhan'da doğa sevgisi erken yaşta aşılanıyor

Uygulamalı eğitimle çevre bilinci aşılandı:

Seyhan Belediyesi, daha temiz ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle kreş öğrencilerine yönelik çevre eğitimlerini sürdürüyor. Dünya Gıda Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesindeki Kompost Üretim Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Belediyeye bağlı kreşlerde eğitim gören 5 yaş grubu öğrenciler, gıda atıklarının çöpten toprağa dönüşüm sürecini uygulamalı olarak tanıma fırsatı buldu. Etkinlikte ayrıca Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan da yer alarak çalışmalara eşlik etti.

Kompost üretimi deneyimi:

Etkinlikte "Gıda Atıklarının Komposta Dönüşümü" ve "Topraktan Tekrar Toprağa" temaları üzerinde duruldu. Minikler, gıda atıklarının nasıl değerlendirildiğini ve toprağı besleyen komposta nasıl dönüştürüldüğünü uygulamalı olarak gözlemleyip deneyimledi. Bu sayede günlük yaşamda ortaya çıkan atıkların geri kazanımının somut örnekleri çocuklara gösterildi.

Program, eğitici ve eğlenceli yaklaşımıyla gıda israfının önlenmesi, atıkların doğru ayrıştırılması ve doğal kaynakların korunmasının önemini küçük yaşta kavratmayı amaçladı.

Erken yaşta kazanılan alışkanlıkların önemi:

Hasibe Akkan, etkinlikte çocuklara verilen çevre bilincinin geleceğin daha yaşanabilir olmasında belirleyici rol oynayacağını vurguladı. Belediye yetkilileri, sıfır atık anlayışının yaygınlaşması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının gelecek nesillere aktarılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu belirtti.

Seyhan Belediyesi, kompost üretimine ilişkin uygulamalı eğitimlerle çocukların doğayla bağ kurmasını, gıda israfını azaltmayı öğrenmesini ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesini desteklemeye devam edecek.

SEYHAN BELEDİYESİ, DÜNYA GIDA GÜNÜ KAPSAMINDA KREŞ ÖĞRENCİLERİNE GIDA ATIKLARININ KOMPOSTA DÖNÜŞÜMÜNÜ UYGULAMALI OLARAK ANLATTI.