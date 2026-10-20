Dolar 49,5712 +0,02%
Euro 55,7128 +0,23%
Bist 11.797,70 +3,22%
Altın Gram 6.617,25 -0,19%
EUR/USD 1,1235 +0,16%
Brent Petrol 108,31 -1,13%
--°

Miniklerden komposta: Seyhan'da doğa sevgisi erken yaşta aşılanıyor

Dünya Gıda Günü'nde Seyhan Belediyesi, kreşlerdeki 5 yaş grubuna kompost yapımını uygulamalı öğretti; çocuklar gıda atıklarını toprağa kazandırmayı öğrendi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Miniklerden komposta: Seyhan'da doğa sevgisi erken yaşta aşılanıyor

Uygulamalı eğitimle çevre bilinci aşılandı:

Seyhan Belediyesi, daha temiz ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle kreş öğrencilerine yönelik çevre eğitimlerini sürdürüyor. Dünya Gıda Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesindeki Kompost Üretim Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Belediyeye bağlı kreşlerde eğitim gören 5 yaş grubu öğrenciler, gıda atıklarının çöpten toprağa dönüşüm sürecini uygulamalı olarak tanıma fırsatı buldu. Etkinlikte ayrıca Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan da yer alarak çalışmalara eşlik etti.

Kompost üretimi deneyimi:

Etkinlikte "Gıda Atıklarının Komposta Dönüşümü" ve "Topraktan Tekrar Toprağa" temaları üzerinde duruldu. Minikler, gıda atıklarının nasıl değerlendirildiğini ve toprağı besleyen komposta nasıl dönüştürüldüğünü uygulamalı olarak gözlemleyip deneyimledi. Bu sayede günlük yaşamda ortaya çıkan atıkların geri kazanımının somut örnekleri çocuklara gösterildi.

Program, eğitici ve eğlenceli yaklaşımıyla gıda israfının önlenmesi, atıkların doğru ayrıştırılması ve doğal kaynakların korunmasının önemini küçük yaşta kavratmayı amaçladı.

Erken yaşta kazanılan alışkanlıkların önemi:

Hasibe Akkan, etkinlikte çocuklara verilen çevre bilincinin geleceğin daha yaşanabilir olmasında belirleyici rol oynayacağını vurguladı. Belediye yetkilileri, sıfır atık anlayışının yaygınlaşması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının gelecek nesillere aktarılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu belirtti.

Seyhan Belediyesi, kompost üretimine ilişkin uygulamalı eğitimlerle çocukların doğayla bağ kurmasını, gıda israfını azaltmayı öğrenmesini ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesini desteklemeye devam edecek.

SEYHAN BELEDİYESİ, DÜNYA GIDA GÜNÜ KAPSAMINDA KREŞ ÖĞRENCİLERİNE GIDA ATIKLARININ KOMPOSTA...

SEYHAN BELEDİYESİ, DÜNYA GIDA GÜNÜ KAPSAMINDA KREŞ ÖĞRENCİLERİNE GIDA ATIKLARININ KOMPOSTA DÖNÜŞÜMÜNÜ UYGULAMALI OLARAK ANLATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya’da kamusal çeşme ağı büyüyor: 20 yeni içme suyu istasyonu hizmete girdi
images

Malatya'nın üretim üssü: fidan ve rulo çimle kentin yeşili korunuyor
images

Ilgaz'da yeni sezon öncesi altyapı ve acil müdahale planları hazırlandı
images

Kilis'te köy yolları yenileniyor: sıcak asfalt ve yeni güzergah çalışmaları sürü...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çal'da muhtarlara teşekkür belgeleri takdim edildi

Maslak'ta RAMS projesi sel sınavını geçti, kentsel dönüşümün gerekliliği vurgulandı

Romanya'da altı aylık belirsizlik sona erdi: Niculescu hükümeti güvenoyu aldı

Yalova'da afet yönetimi emrine yeni isim: Adem Eşiyok

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek