Meme kanserini genç yaşta yenen estetisyen kadınlara erken tanı mesajı veriyor

Mukaddes Şahin'in mücadelesi:

Konya'da yaşayan Uzman Estetisyen Mukaddes Şahin, henüz 20'li yaşlarındayken, 2007'de tanı konulan meme kanseri sürecini azmi ve doğru yönlendirmelerle geride bıraktı. Medicana Konya Hastanesi'nde görev yapan Şahin, hastalığı kendi kendine yaptığı kontroller sırasında fark ettiği sertlik sayesinde erken evrede tespit etti.

Kısa süreli ve zorlu bir tedavi döneminin ardından doktorlarının önerilerine uyarak ve yakın çevresinin desteğiyle sağlığına kavuşan Şahin, sonrasında evlenip anne oldu. Bugün yaşadığı deneyimi paylaşarak başka kadınlara örnek oluyor ve erken tanının hayat kurtardığını vurguluyor.

erken teşhis, tedavi süreci ve dayanma gücü:

Şahin, kendi başına fark ettiği kitlenin erken teşhis için belirleyici olduğunu söylüyor. Süreci anlatırken hem fiziksel hem de ruhsal hazırlığın önemine dikkat çekiyor; doktorların tavsiyelerine uymanın ve sevdiklerinden destek almanın tedavideki etkisini vurguluyor. Şahin, yaşının genç olmasının tedavi sürecini uzattığını ancak moralini hiç yitirmediğini belirtiyor.

Bu deneyimden yola çıkarak, kadınların kendi bedenlerini tanımasının altını çizen Şahin, "vücudumuzu lütfen dinleyelim, vücudumuzu lütfen tanıyalım" çağrısını yapıyor ve kendi öyküsünü paylaşmanın başkalarına umut verdiğini ifade ediyor.

farkındalık çalışmaları ve mesajı:

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen programlarda yer alan Şahin, katıldığı etkinliklerde erken teşhisin önemini anlattı. Kadınlarla bir araya gelerek, hissettikleri değişikliklere karşı korkmamaları ve ertelemeden sağlık kurumlarına başvurmaları gerektiğini vurguluyor.

Şahin, kitlenin ilk belirtilerinden birinin kol altında hissedilen ufak bir sızı olduğunu belirterek, "Bunu hissettiğinizde korkmayalım, acaba demeyelim; en yakın hastaneye hemen başvurulsun" tavsiyesinde bulunuyor. Bu pratik yaklaşımın erken tanı ve başarılı tedavi için belirleyici olduğunu söylüyor.

Bugün Mukaddes Şahin'in hikayesi, erken fark eden ve harekete geçen kadınlar için bir örnek teşkil ediyor; çevresindekiler onun yaşadıklarını gördükçe umut buluyor ve benzer belirtiler karşısında daha hızlı davranıyor.

20'li yaşlarında meme kanserini yendi, şimdi kadınlara örnek oldu