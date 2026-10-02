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Memleketine dönen girişimci 22 kadınla Ağın leblebisini dünyaya açtı

Samiye Genç, 30 yıl sonra Ağın'a dönüp 22 kadınla kooperatif kurdu; coğrafi işaretli Ağın leblebisini Türkiye geneline ve Almanya-Hollanda'ya gönderiyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:27

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Memleketine dönen girişimci 22 kadınla Ağın leblebisini dünyaya açtı

Memleket dönüşü kooperatif adımı:

Ankara’da yaklaşık 30 yıl yaşayan girişimci Samiye Genç, memleketi Elazığ’ın Ağın ilçesine dönerek sekiz yıl önce 22 kadınla birlikte Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Kooperatif, yöresel ürünlerin değerlendirilmesi fikrinden yola çıkarak kısa sürede yerel üretimi örgütleyen bir yapıya dönüştü.

Kuruluş süreci ve üretim hedefi:

Başlangıçta köyde üretilen tarımsal ürünlerin pazarlanmasına odaklanan grup, zamanla leblebi üretimi için bir atölye kurdu. Kooperatifin önceliği Ağın leblebisini geleneksel yöntemlerle hazırlamak ve markalaşmasını sağlamaktı. Bölgede yetişen nohutlar haşlandıktan sonra, coğrafi işaretli leblebinin ayırt edici özelliği olan karbonat içerikli kumda kavruluyor; bu yöntem ürünün kendine has tadını oluşturuyor.

Paketleme, dağıtım ve sosyal etki:

Üretilen leblebiler atölyede paketlenip hem iç pazara hem de dış pazara gönderiliyor. Ürünler İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Akdeniz ve Karadeniz bölge merkezlerine sevk edilirken, Hollanda ve Almanya rotasına da gönderim gerçekleştiriliyor. Kooperatif, üretim kapasitesini artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı planlıyor.

Kooperatif, ekonomik getirinin ötesinde kadınların sosyalleşmesine ve aile bütçelerine katkı sağlamasına da aracılık ediyor. Genç’in ifadesiyle 22 kadın birlikte çalışarak hem gelir elde ediyor hem de ait olma duygusunu güçlendiriyor; kooperatif bünyesindeki kadınlar üretimden sosyal yaşama kadar bir arada hareket ediyor.

Yerel leblebinin coğrafi işaret statüsü ve geleneksel üretim tekniği, hem ürünün kalitesini hem de pazarda rekabet şansını yükseltiyor. Kooperatif önümüzdeki dönemde üretim hacmini büyüterek daha geniş bölgelere düzenli sevkiyat ve sürdürülebilir gelir sağlamayı hedefliyor.

ANKARA&#039;DAKİ 30 YILLIK YAŞAMININ ARDINDAN ELAZIĞ&#039;IN AĞIN İLÇESİNE DÖNEN KADIN GİRİŞİMCİ SAMİYE...

ANKARA'DAKİ 30 YILLIK YAŞAMININ ARDINDAN ELAZIĞ'IN AĞIN İLÇESİNE DÖNEN KADIN GİRİŞİMCİ SAMİYE GENÇ, 22 KADINLA BİRLİKTE KURDUĞU KOOPERATİF ÇATISI ALTINDA ÜRETTİKLERİ COĞRAFİ İŞARETLİ AĞIN LEBLEBİSİNİ TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA VE AVRUPA'YA PAZARLIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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