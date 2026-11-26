Bayburt İl Müftülüğü'nden kadınlara yönelik hadis ezber yarışması

Bayburt İl Müftülüğü, kadınların dini bilgilerden daha etkin yararlanmasını sağlamak amacıyla 'Riyâzü’s-Sâlihîn Seçme Hadisler' adıyla bir hadis-i şerif ezber yarışması düzenliyor. Yarışmada dereceye girenlere toplam 32.500 lira ödül verilecek.

kimler katılabilecek ve başvuru koşulları:

Yarışmaya yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kadınlar katılabilecek. Değerlendirme komisyonunda görev alanlar ve bunların birinci derece yakınları ile Diyanet personeli ve okullarda din eğitimi alanında görev yapan eğitimciler yarışmaya kabul edilmeyecek. Başvurular 16 Kasım-15 Aralık 2026 tarihleri arasında Bayburt İl Müftülüğüne şahsen veya anne, baba, çocuk ve kardeş aracılığıyla yapılabilecek. Ayrıca KYK manevi danışmanları ve Vaiz Hacer Dursun'dan da başvuru konusunda yardım alınabilecek.

hazırlık dersleri ve devam şartı:

Yarışmaya hazırlık amacıyla Diyanet Gençlik Merkezi'nde perşembe günleri 19.00-20.00 saatleri arasında hadis dersleri düzenlenecek. Hazırlık derslerine düzenli katılım şartı aranacak; katılımcıların 5'ten fazla devamsızlığı olmayacağı kaydedildi.

yarışmanın içeriği ve sınav şekli:

Yarışmada katılımcılardan Müftülük tarafından Riyâzü’s-Sâlihîn hadis kitabından derlenen 40 hadisin Arapça metinlerini ve Türkçe anlamlarını ezberlemeleri istenecek. Hadislerin anlamlarında belirlenen metin dışında başka bir tercüme kabul edilmeyecek. Söz konusu hadisler başvuru sırasında katılımcılara basılı veya elektronik ortamda verilecek.

Yarışma sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecek ve 23 Şubat 2027 tarihinde Bayburt İl Müftülüğünde yapılacak. Sınavda her hadis için katılımcılara 2 dakika süre tanınacak. Komisyon yalnızca hadisin konu başlığını söyleyecek; katılımcıdan hadisin Arapça metnini ve Türkçe anlamını ezberden okuması istenecek. Hadisin kaynak bölümünün okunması gerekmeyecek. Katılımcının hata yapması veya hadisin metnini ya da anlamını hatırlayamaması durumunda sınav akışı gereği diğer hadise geçilecek.

puanlama ve ödüller:

Yarışmacıların performansı 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Puanlama şu şekilde dağılıyor: hadisin Arapça metnini eksiksiz okuma 40 puan, Türkçe anlamını doğru okuma 30 puan, fonetik ve diksiyon 10 puan, vurgu ve tonlama 10 puan, beden dili ile jest ve mimikleri etkili kullanma 10 puan. Yarışmacıların yaptığı her hata için 3 puan kesilecek; telaffuz, anlaşılır okuma ve metni okurken takılma gibi durumlar komisyon tarafından belirlenen esaslara göre değerlendirilecek. Katılımcı puanları, komisyon üyelerinin verdiği notların aritmetik ortalamasıyla belirlenecek. Puan eşitliği durumunda yarışmacılara eşit sayıda hadis yöneltilecek; eşitliğin bozulmaması halinde kura çekimi yapılacak.

Ödül dağılımı şöyle: birinciye 15.000 lira, ikinciye 10.000 lira, üçüncüye 7.500 lira verilecek; diğer katılımcılara imkânlar ölçüsünde para veya yayın gibi ödüller sağlanacak.

süreç takvimi ve kapanış:

Şartnameye göre yarışmacıların Ramazan ayına kadar belirlenen hadislerin tamamını ezberlemiş olmaları gerekiyor. Yarışma süreci, Kadir Gecesi münasebetiyle düzenlenecek programda ödüllerin takdim edilmesiyle sona erecek.

BAYBURT’TA KADINLARA YÖNELİK HADİS EZBERLEME YARIŞMASI DÜZENLENECEK