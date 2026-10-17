Mengücek Gazi'de kalp ve damar cerrahisi hizmetleri güçlendirme hedefiyle değerlendirildi

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde klinik değerlendirme

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinin işleyişi ve sunulan sağlık hizmetleri kapsamlı biçimde ele alındı. Toplantı, Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında; klinik hekimleri ve hastane yönetiminin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan konular:

Görüşmeler sırasında kliniğin günlük organizasyonu, hasta bakım süreçleri, poliklinik ve ameliyathane koordinasyonu ile hasta takip protokolleri tartışıldı. Sunulan hizmetlerin etkinliği, erişilebilirliği ve hasta güvenliği odak noktaları arasında yer aldı.

İhtiyaçlar ve çözüm önerileri:

Katılımcılar, hizmet sunumunda karşılaşılan ihtiyaçları belirleyip çözüm önerilerini paylaştı. Değerlendirmeler; kaynak yönetimi, ekip içi koordinasyon ve hasta bakım standartlarının güçlendirilmesi yönünde yoğunlaştı. Toplantıda ayrıca sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Değerlendirme toplantısı, kliniğin hizmet kalitesini yükseltme ve hasta bakım süreçlerini iyileştirme hedefiyle sonlandırıldı.

MENGÜCEK GAZİ HASTANESİNDE KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DEĞERLENDİRİLDİ