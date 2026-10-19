Menopozda kemik ve kalp sağlığını korumanın önemi

Menopozun doğası ve tanımı:

Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz. Opr. Dr. Hilal Bulut Aydemir, 18 Ekim Menopoz Günü dolayısıyla menopozun kadın yaşamının doğal bir parçası olduğuna dikkat çekti. Dr. Aydemir, kadınların genellikle 45–55 yaş arasında menopozu yaşadığını ve menopoz tanısının, başka bir nedene bağlı olmaksızın 12 ay boyunca adet görülmemesiyle konduğunu hatırlattı.

Belirtiler ve günlük yaşama etkileri:

Menopoz sürecinde östrojen azalmasına bağlı olarak sıcak basması, gece terlemeleri, uyku düzensizlikleri, çarpıntı, ruh halinde değişiklikler, vajinal kuruluk ve konsantrasyon güçlüğü sık görülen yakınmalar arasında. Dr. Aydemir, belirtilerin şiddetinin kişiden kişiye değiştiğini; bazı kadınların hafif, bazılarının ise günlük yaşam kalitesini etkileyen yakınmalar yaşadığını vurguladı. Bu nedenle yakınmaların kişiye özel değerlendirilmesi ve gerekirse tedavi planlanması gerektiğini belirtti.

Kemik ve kalp sağlığı neden önemsenmeli:

Dr. Aydemir, menopozun yalnızca adet döngüsünün sona ermesi olmadığını; östrojen seviyelerindeki azalma ile birlikte kemik yoğunluğunda kayıp hızlanabildiğini ve osteoporoz riskinin arttığını söyledi. Ayrıca yaşla birlikte kalp-damar hastalıkları açısından risk faktörlerinin öne çıktığını; metabolizma değişiklikleri, kas kütlesindeki azalma ve yaşam tarzı etkilerinin kilo kontrolünü zorlaştırabileceğini ekledi. Bu nedenle kemik sağlığının değerlendirilmesi, tansiyon ve kolesterol gibi kalp-damar risk faktörlerinin izlenmesi hayati önem taşıyor.

Koruyucu öneriler ve yaşam tarzı tavsiyeleri:

Menopoz döneminde yaşam kalitesini artırmak için Dr. Aydemir, kalsiyum ve D vitamini ihtiyacının karşılanması, yeterli protein alımı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti. Düzenli yürüyüş, kas güçlendirici egzersizler ve kişiye uygun spor aktivitelerinin hem kilo kontrolünü desteklediğini hem de genel sağlığı iyileştirdiğini belirtti. Ayrıca sigara kullanımından uzak durmak, alkolü sınırlamak, yeterli uyku ve stres yönetimine özen göstermek gibi önlemler önerildi.

Kontroller ve tedavi seçenekleri:

Menopozun bireysel olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Aydemir, düzenli jinekolojik muayenelerin, yaşa ve kişisel riske uygun taramaların ve gerekli tetkiklerin erken tanı için önem taşıdığını söyledi. Şikâyetlerin yoğunluğuna ve genel sağlık durumuna göre hormonal ya da hormonal olmayan tedavi seçeneklerinin değerlendirilebileceğini belirtti. Dr. Aydemir ayrıca: "Menopoz bir hastalık değil, kadın yaşamının doğal bir evresidir" diyerek, bu dönemin sağlık açısından daha fazla özen gerektiren bir dönem olduğunun altını çizdi.

Sonuç olarak, menopoz dönemi dikkat gerektiren fizyolojik değişimleri beraberinde getirir; düzenli sağlık kontrolleri, risk faktörlerinin takibi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile bu süreç daha konforlu ve güvenli geçirilebilir.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZM. OPR. DR. HİLAL BULUT