Menteşe belediyesi sahada: yangına ekip ve araçlarla anında müdahale

olay yeri ve müdahale:

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Yaraş Mahallesi karayolu kenarında çıkan orman yangını sonrası olay yerine giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Aras, bölgedeki kuvvetli rüzgârın yangının kısa sürede yayılmasına yol açtığını söyledi. Müdahale çalışmalarında Valiliğimiz, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Büyükşehir Belediyemiz ve itfaiye ekiplerinin koordineli şekilde sahada olduğunu belirtti.

belediyenin katkısı:

Menteşe Belediyesi olarak söndürme çalışmalarına lojistik ve personel desteği verdiklerini aktaran Aras, belediyenin sahada 4 su tankeri, 1 ekskavatör, 1 kazıcı yükleyici, 2 pikap ve personel ile yer aldığını ifade etti. Aras, ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini belirterek 'Hepimize geçmiş olsun' dedi.

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI KÖKSAL ARAS "YANGINA TÜM İMKÂNLARIMIZLA DESTEK VERDİK"