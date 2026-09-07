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Menteşe belediyesi sahada: yangına ekip ve araçlarla anında müdahale

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Yaraş Mahallesi'ndeki karayolu kenarındaki orman yangınına belediye ve kurumlarla birlikte ekipman ve personelle müdahale ettiklerini açıkladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Menteşe belediyesi sahada: yangına ekip ve araçlarla anında müdahale

olay yeri ve müdahale:

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Yaraş Mahallesi karayolu kenarında çıkan orman yangını sonrası olay yerine giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Aras, bölgedeki kuvvetli rüzgârın yangının kısa sürede yayılmasına yol açtığını söyledi. Müdahale çalışmalarında Valiliğimiz, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Büyükşehir Belediyemiz ve itfaiye ekiplerinin koordineli şekilde sahada olduğunu belirtti.

belediyenin katkısı:

Menteşe Belediyesi olarak söndürme çalışmalarına lojistik ve personel desteği verdiklerini aktaran Aras, belediyenin sahada 4 su tankeri, 1 ekskavatör, 1 kazıcı yükleyici, 2 pikap ve personel ile yer aldığını ifade etti. Aras, ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini belirterek 'Hepimize geçmiş olsun' dedi.

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI KÖKSAL ARAS &quot;YANGINA TÜM İMKÂNLARIMIZLA DESTEK VERDİK&quot;

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI KÖKSAL ARAS "YANGINA TÜM İMKÂNLARIMIZLA DESTEK VERDİK"

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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