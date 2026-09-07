Ayvalık’ta dayanışma vurgusu: zabıta haftasında belediye başkanı ekiplerle buluştu

Ayvalık'ta zabıta haftası buluşması:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Zabıta Haftası kapsamında zabıta memurlarıyla sabah kahvaltısında bir araya gelerek hem teşekkür etti hem de kentin düzenine ilişkin ortak sorumluluk çağrısı yaptı. Toplantıda, sahada görev yapan ekiplerin karşılaştığı güçlükler ve kentin daha düzenli, temiz ve yaşanabilir olması için sürdürülecek çalışmalar ele alındı.

Başkanın mesajı:

Ergin, buluşmada ekiplerin emeğini öne çıkararak, "Ayvalık’ta hepimiz büyük bir aileyiz. Bu nedenle karşılaştığımız bütün zorlukları da birlikte aşmak zorundayız" dedi. Zabıta personelinin görevleri sırasında zaman zaman vatandaşlarla karşı karşıya kalabildiğini ve zor şartlarda çalıştığını belirten Ergin, bu fedakârlığın kent için önemli olduğunu vurguladı.

saha çalışması ve ortak sorumluluk:

Başkan, ekiplerin Ayvalık’ın düzeni ve geleceği için özveriyle çalıştığını belirterek, "Ben, el birliğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz, aşamayacağımız hiçbir zorluk olmadığına inanıyorum" sözleriyle dayanışma çağrısını yineledi. Kent düzeninin sağlanmasında iş birliği ve ortak sorumluluk anlayışının önemine dikkat çekildi.

Ergin, belediyenin temiz ve kurallı bir kent hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade etti. Zabıta personelinin Ayvalık’a bağlılığının büyük değer taşıdığına işaret eden başkan, ekiplerin sahadaki rolünü ve fedakârlığını kamuoyuna hatırlattı.

Zabıta Haftası nedeniyle tüm zabıta personelinin haftasını kutlayan Ergin, ekiplerine teşekkür ederek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Yolumuz uzun, süreç kolay değil. Ama sizin çalışkanlığınız, özveriniz ve Ayvalık’a olan bağlılığınız olduğu sürece bütün zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ayvalık’ta sizlerle birlikte kocaman bir aileyiz. Bundan sonra da hep birlikte çalışmaya, Ayvalık için gece gündüz alanlarda olmaya devam edeceğiz".

Toplantı, zabıta ekiplerine teşekkür ve gelecekteki saha önceliklerinin teyidiyle sonlandı; katılımcılar, kentin düzeni ve halkın güvenliği için iş birliğinin sürdürüleceğini vurguladı.

ZABITA HAFTASI NEDENİYLE, ZABITA MEMURLARIYLA SABAH KAHVALTISINDA BİR ARAYA GELEN AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN, "AYVALIK’TA HEPİMİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ. BU NEDENLE KARŞILAŞTIĞIMIZ BÜTÜN ZORLUKLARI DA BİRLİKTE AŞMAK ZORUNDAYIZ" DEDİ.