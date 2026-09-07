Dolar 48,4299 0,00%
Euro 56,3562 +0,19%
Bist 14.137,76 +0,89%
Altın Gram 6.970,32 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Denizli'de Ege'yi buluşturan basketbol dostluğu

Denizli Büyükşehir'in ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Ege Dostluk Basketbol Turnuvası, 4 takım ve 60 sporcuyu fair-play ruhuyla Ege'de buluşturdu.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Denizli'de Ege'yi buluşturan basketbol dostluğu

Denizli'de Ege'yi buluşturan basketbol dostluğu

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Ege Dostluk Basketbol Turnuvası, Ege’nin iki yakasından sporcuları bir araya getirdi. Organizasyon, yalnızca saha içindeki rekabetle sınırlı kalmayıp, kardeşlik, dostluk ve centilmenlik mesajlarını ön plana çıkardı. Turnuva Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezinde yapıldı ve etkinlik boyunca fair-play ruhu vurgulandı.

Kulüpler ve turnuva atmosferi:

Turnuvaya Yunanistan'dan Rodos Elite Basketbol Academy ve Kos A.E. Dikaiou ile Türkiye’den Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Datça Belediye Spor Kulübü katıldı. Toplamda 4 takım ve 60 sporcunun yer aldığı organizasyonda, maçlarda yaşanan yoğun rekabetin yanı sıra oyuncular arasındaki etkileşim dikkat çekti. Genç sporcular, farklı kökenlerden gelen rakiplerle tanışıp tecrübe paylaşırken, kulüpler arası ilişkiler de güçlendi.

Kapanış gezisi: Pamukkale ve Hierapolis ziyaretleri:

Turnuvanın kapanışında Yunanistan’dan gelen misafir takımlar ve tüm sporcular, Denizli’nin simgelerinden Pamukkale ile Hierapolis Antik Kentini ziyaret etti. Konuklar, beyaz travertenleri ve antik kentin tarihini görme fırsatı bulurken, bölgenin kültürel mirası eşliğinde gerçekleşen bu ziyaretler etkinliğin sportif ayağını turizm ve kültürel deneyimle tamamladı.

Organizasyon, sporun birleştirici gücünü somutlaştırırken Ege kıyıları arasında kültürel köprüler kurulmasına katkı sağladı. Turnuva, rekabetin yanı sıra dostluk ve fair-play değerlerinin kazandığı bir etkinlik olarak kayda geçti ve katılımcılarda unutulmaz izler bıraktı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI EGE DOSTLUK BASKETBOL...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI EGE DOSTLUK BASKETBOL TURNUVASI, EGE’NİN İKİ YAKASINDAN GELEN SPORCULARI DENİZLİ’DE BULUŞTURDU. DÖRT TAKIMIN VE 60 SPORCUNUN KATILDIĞI ORGANİZASYONDA, REKABETİN YANI SIRA DOSTLUK, KARDEŞLİK VE FAİR-PLAY RUHU ÖN PLANA ÇIKTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fenerbahçe'nin kamp vizyonunda ilk hamle: Dereağzı Lefter Küçükandonyadis'te Met...
images

Denizli'de 7'den 70'e ücretsiz spor imkanı: 22 branşta yeni dönem başladı
images

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi sınavına çift kale ile hazırlanıyor
images

Dursun Özbek'ten TFF başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na nezaket ziyareti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tokat'ta okçuluk mirası okullara taşınıyor

Parkta sağlık molası: Yüksekova'da kapsamlı toplum sağlığı taraması

Evlat özlemi 30 yıl sonra koruyucu aileyle son buldu

Yığılca'da Yedigöller grup yolu modernleşiyor, 15 köy ulaşım kolaylığına kavuşuyor

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti