menteşe’de kestane hasadında saha değerlendirmesi yapıldı

Menteşe'de saha ziyaretleri:

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kestane hasadı sürerken, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Ekipler, hasat çalışmalarına eşlik ederek tarlada üreticilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi ve sezonun genel seyrine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

sezon değerlendirmesi:

Ziyaretler sırasında yetkililer ile üreticiler bu yılki kestane verimi, ürünün fiziksel kalitesi ve hasat sürecinde gözlemlenen hususlar üzerinde durdu. Sahadan elde edilen izlenimler, mevcut üretim koşulları ve uygulanan hasat yöntemlerinin sezon sonuçlarına etkisi bağlamında değerlendirildi. Görüşmelerde hasat zamanlaması ve ürün sağlığı gibi pratik konulara dikkat çekildi.

üreticilerin talepleri ve beklentileri:

Müdürlük yetkilileri üreticilerin görüş ve taleplerini dinledi, üretimin sürdürülebilirliği ve pazar erişimi konularında alınması gereken önlemleri değerlendirdi. Ziyaretlerin sonunda yetkililer, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon dileyerek destek sözü verdi ve saha temaslarının önemine vurgu yaptı.

MENTEŞE’DE KESTANE HASADI BAŞLADI: ÜRETİCİLERİN VERİM VE KALİTE DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI