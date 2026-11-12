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menteşe’de kestane hasadında saha değerlendirmesi yapıldı

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kestane üretim alanlarını ziyaret ederek hasat, verim ve ürün kalitesini üreticilerle birlikte değerlendirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Aslı Han

menteşe’de kestane hasadında saha değerlendirmesi yapıldı

Menteşe'de saha ziyaretleri:

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kestane hasadı sürerken, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Ekipler, hasat çalışmalarına eşlik ederek tarlada üreticilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi ve sezonun genel seyrine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

sezon değerlendirmesi:

Ziyaretler sırasında yetkililer ile üreticiler bu yılki kestane verimi, ürünün fiziksel kalitesi ve hasat sürecinde gözlemlenen hususlar üzerinde durdu. Sahadan elde edilen izlenimler, mevcut üretim koşulları ve uygulanan hasat yöntemlerinin sezon sonuçlarına etkisi bağlamında değerlendirildi. Görüşmelerde hasat zamanlaması ve ürün sağlığı gibi pratik konulara dikkat çekildi.

üreticilerin talepleri ve beklentileri:

Müdürlük yetkilileri üreticilerin görüş ve taleplerini dinledi, üretimin sürdürülebilirliği ve pazar erişimi konularında alınması gereken önlemleri değerlendirdi. Ziyaretlerin sonunda yetkililer, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon dileyerek destek sözü verdi ve saha temaslarının önemine vurgu yaptı.

MENTEŞE’DE KESTANE HASADI BAŞLADI: ÜRETİCİLERİN VERİM VE KALİTE DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

MENTEŞE’DE KESTANE HASADI BAŞLADI: ÜRETİCİLERİN VERİM VE KALİTE DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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