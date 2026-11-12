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Tokat Merkez OSB'de suyu yeniden kazanan sanayi dönüşümü

OKA destekli proje Tokat Merkez OSB'de yıllık yaklaşık 4 bin ton su tasarrufu sağladı; iki kademeli soğutma ve eğitimle üretimde sürdürülebilirlik sağlandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Tokat Merkez OSB'de suyu yeniden kazanan sanayi dönüşümü

Projenin özeti:

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2025 Yılı Orta Karadeniz’de Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Destek Programı kapsamında desteklenen ve Tokat Merkez OSB’de faaliyet gösteren bir şirket tarafından hayata geçirilen Safi Geri Kazanım-Buhar Distilasyonu Soğutma Suyu Geri Kazanımı ve İki Kademeli Soğutma Sistemi Kurulumu Projesi, sanayide kaynak verimliliği ve çevre dostu üretim hedeflerine doğrudan katkı sundu.

Proje kapsamında kurulan su soğutma grubu (Chiller) yatırımı ile buhar distilasyonu prosesinden çıkan ortalama 70C sıcaklıktaki soğutma suyu, iki kademeli soğutma sistemi ile 20C seviyelerine kadar düşürülerek üretim döngüsüne yeniden kazandırıldı. Bu uygulama sayesinde yıllık yaklaşık 4 bin ton su tasarrufu sağlanırken, atık sıcak suyun doğrudan deşarj edilmesinin önüne geçildi ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkiler azaltıldı.

Personel eğitimi ve saha etüdü:

Tesise entegre edilen yatırımın etkin işletilmesi amacıyla yürütülen program kapsamında saha personeline ve teknik ekibe yönelik 3 günlük (18 saat) kapsamlı bir eğitim ve etüt düzenlendi. Programın ilk gününde ön soğutma ve geri kazanım sisteminin doğru, verimli ve güvenli işletilmesi, bakım prosedürleri ve otomasyon takibi üzerine teknik eğitim verildi.

İkinci gün sahada yapılan kaynak verimliliği etüdü ile su, enerji ve hammadde kayıp-kaçakları tespit edilerek somut tasarruf potansiyelleri belirlendi. Programın üçüncü gününde ise AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde karbon ve su ayak izi süreçlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlanan Sürdürülebilirlik Yol Haritası Raporu idareye teslim edilerek firmanın uzun vadeli stratejisine girdi sağlandı.

Bölgesel etki ve sonuçlar:

Uygulamanın doğrudan sonuçları arasında yaz aylarında su temininde yaşanan kısıtların hafifletilmesi ve üretim süreçlerinin kesintisiz sürdürülmesi bulunuyor. Su tüketiminde dışa bağımlılığın azalması, işletme giderlerinde düşüşe yol açarken, uzun vadede üretim maliyetlerinin daha rekabetçi seviyelere gelmesi hedefleniyor. Proje, modern soğutma altyapısını yenilikçi üretim teknikleriyle birleştirerek bölgedeki diğer üretici firmalara örnek teşkil edecek bir yeşil dönüşüm modeli niteliği taşıyor.

Sonuç olarak, proje hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sundu hem de işletmenin operasyonel dayanıklılığını artırarak bölgesel kalkınmada kullanılabilir bir model ortaya koydu.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) TARAFINDAN 2025 YILI ORTA KARADENİZ’DE YEŞİL DÖNÜŞÜM...

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) TARAFINDAN 2025 YILI ORTA KARADENİZ’DE YEŞİL DÖNÜŞÜM HIZLANDIRICI HİBE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN VE TOKAT MERKEZ OSB’DE FAALİYET GÖSTEREN TOKAT SAFİ TARIM LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN “SAFİ GERİ KAZANIM - BUHAR DİSTİLASYONU SOĞUTMA SUYU GERİ KAZANIMI VE İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMİ KURULUMU” PROJESİ, SANAYİDE KAYNAK VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE DOSTU ÜRETİM MODELİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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