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Merdiven boşluğu tehlikesi: Adıyaman'da 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı

Adıyaman merkezindeki bir inşaatta merdiven boşluğuna düşen 17 yaşındaki İzzettin N., ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Merdiven boşluğu tehlikesi: Adıyaman'da 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı

merdiven boşluğundan düşme olayı:

Adıyaman merkezinde, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarındaki bir inşaatta çalışan 17 yaşındaki İzzettin N., çalıştığı sırada merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

sağlık durumu ve müdahale:

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi; ilk müdahalenin ardından yaralı genç Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre İzzettin N.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. İnşaat içerisindeki çalışma koşulları ve düşmenin nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

YARALI, ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ&#039;NE KALDIRILDI

YARALI, ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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