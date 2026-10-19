Merdiven boşluğu tehlikesi: Adıyaman'da 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı

merdiven boşluğundan düşme olayı:

Adıyaman merkezinde, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarındaki bir inşaatta çalışan 17 yaşındaki İzzettin N., çalıştığı sırada merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

sağlık durumu ve müdahale:

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi; ilk müdahalenin ardından yaralı genç Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre İzzettin N.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. İnşaat içerisindeki çalışma koşulları ve düşmenin nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

YARALI, ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI