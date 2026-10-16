Eskişehir'de Sivrihisar merkezli kaçak sigara operasyonunda yüksek miktarda tütün ve para ele geçirildi

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigara ve makaron ticareti yapıldığı değerlendirilen 3 şüpheliye ilişkin adres, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı. Aramalar sonucunda çok sayıda kaçak ürüne ve suçtan elde edildiği değerlendirilen paralara el konuldu.

operasyonun ayrıntıları:

Aramalarda 49 bin 520 dal içine tütün doldurulmuş makaron, 128 kilogram bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün, 37 bin 450 dal bandrolsüz ve hologramsız makaron, 500 paket bandrolsüz ve hologramsız sigara ile 47 adet muhtelif faturasız gümrük kaçağı eşya bulundu.

ele geçirilen para ve soruşturma:

Operasyon kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 10 bin TL, 320 euro ve 90 dolar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER