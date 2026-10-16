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Erciş'te akşam sağanağı yaşamı yer yer aksattı

Van'ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde oluşan gök gürültülü sağanak, uyarılar sonrası yolların suyla kaplanmasına ve yaşamın etkilenmesine yol açtı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 21:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Erciş'te akşam sağanağı yaşamı yer yer aksattı

Erciş'te akşam sağanağı yaşamı yer yer aksattı

Van'ın Erciş ilçesinde, meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kısa süreli fakat yoğun yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

yaşam ve ulaşımda aksamalar:

Sağanak yağış sırasında bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; bazı yollar göle döndü. Bu durum yerel trafiği yavaşlatırken yaya ulaşımında da güçlükler yaşandı. Bölgede görülen şimşekler yağışın yoğunluğunu artırdı.

meteoroloji uyarıları ve yağışın seyri:

Meteoroloji uyarıları öncesinde başlayan yağış, akşam saatlerinde etkisini gösterdi ve bir süre sonra yerel ölçekte zayıfladı. Yetkililer, benzer ani yağışlara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

VAN&#039;IN ERCİŞ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMUR, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

VAN'IN ERCİŞ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMUR, GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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