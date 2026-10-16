Sinop'ta Tatlıcak köyünde toprağa verilen Ahmet Usta uğurlandı

Cenaze memleketi Tatlıcak'a getirildi
İstanbul'da sağanaşın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 56 yaşındaki Ahmet Usta'nın cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Tatlıcak köyüne getirildi.
Cuma namazı sonrası uğurlandı
Cenaze için köyde Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazı Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş kıldırdı; dualar eşliğinde merhum köydeki aile kabristanına defnedildi.
Cansız bedenin bulunması
Olay, İstanbul'da etkili olan sağanaşının ardından Sarıyer'de sel sularına kapılma şeklinde gerçekleşmişti. Ahmet Usta'nın cansız bedeni, Kağıthane'deki Sadabad Parkında dere kenarında bir köprü ayağına takılmış hâlde bulunmuştu.
İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAĞIN ARDINDAN MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDEN 56 YAŞINDAKİ AHMET USTA, MEMLEKETİ SİNOP’UN GERZE İLÇESİNE BAĞLI TATLICAK KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ.
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