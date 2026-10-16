Sopalı kavga Kireçhane caddesi'nde: Adıyaman'da 5 yaralı, çok sayıda gözaltı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda, taraflar arasında yaklaşık 20 kişinin birbirlerine sopalarla saldırdığı bildirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis müdahalesi ve yaralanmalar:

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinde, kolluk kuvvetleri tarafları ayırmakta güçlük çekti ve müdahale sırasında biber gazı kullanıldı. Darp sonucu yaralanan 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan çok sayıda şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçleri olayın büyümesini önlemek için çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili olarak görevli birimler tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yetkililer, kavganın çıkış nedenini belirlemek ve olaya karışanların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler, olayın ardından sağlık kuruluşlarına kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğüdür.

ADIYAMAN’DA, İKİ KALABALIK GRUP ARASINDA ÇIKAN SOPALI KAVGADA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.