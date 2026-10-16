Adıyaman'da mahalleyi sarsan çatışma: 1 kişi kolundan vuruldu

Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü; olayda 1 kişi kolundan vurularak yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, mahallede başlayan anlaşmazlık henüz belirlenemeyen bir nedenle büyüdü ve silah kullanımına kadar vardı. Yaralanan şahsın kimliği henüz açıklanmadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi; ayrıca özel harekat polisleri de müdahale için görevlendirildi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatılarak geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Yaralı kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve güvenlik önlemleri halen devam ediyor.

ADIYAMAN’DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI ÇATIŞMADA 1 KİŞİ YARALANIRKEN, OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE ÖZEL HAREKAT EKİBİ SEVK EDİLDİ. BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINARAK GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI.