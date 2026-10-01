Merkezefendi'de büyüklerin yaşamını kolaylaştıran adımlar

Başkan Doğan'dan 1 Ekim mesajı:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla ilçedeki yaşlılara yönelik çalışmalara dikkat çekti. Doğan, ilçede yaşayan büyüklerin hem toplumsal belleğin taşıyıcıları hem de ailelerin temel dayanağı olduğunu belirtti.

Başkan Doğan mesajında, büyüklerin yalnızca özel günlerde değil her zaman hatırlanması gerektiğini ifade ederken, onlara yönelik hizmetlerin sürekliliğinin önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi'nin sunduğu desteklerin, yaşlıların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediğine dikkat çekti.

sunulan hizmetlerin kapsamı:

Merkezefendi Belediyesi, hizmet ağında Aşevi, Evde Bakım Hizmeti, Aktif Yaş Alma Merkezimiz ve Alzheimer Yaşam Merkezimiz gibi birimleri konumlandırdı. Bu yapılar, yalnızca bireylerin değil aynı zamanda ailelerinin de yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor ve ihtiyaç duyulan anlarda doğrudan destek sağlıyor.

saygı, tanıma ve destek çağrısı:

Doğan, sözlerinde geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran büyüklerin önemine dikkat çekti ve onların deneyimlerinden yararlanmanın toplum için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Tarihimiz, değerimiz ve kültürümüz olarak tanımladığı yaşlıların, sevdikleriyle sağlıklı ve huzurlu zaman geçirmelerini diledi.

Belediye başkanı ayrıca, mevcut hizmetlerin sürdürüleceğini ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni adımlar atılacağını belirterek Merkezefendili ve Denizlili büyüklerin her zaman desteklenmeye devam edeceğini kaydetti.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.