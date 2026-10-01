Dolar 49,0293 +0,03%
Euro 55,5478 +0,01%
Bist 12.091,22 +1,21%
Altın Gram 6.611,43 +0,18%
EUR/USD 1,1308 -0,23%
Brent Petrol 99,58 +1,58%
--°

Merkezefendi'de büyüklerin yaşamını kolaylaştıran adımlar

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde aşevi, evde bakım ve Alzheimer merkeziyle büyüklerin yanında olduklarını vurguladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 08:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Merkezefendi'de büyüklerin yaşamını kolaylaştıran adımlar

Başkan Doğan'dan 1 Ekim mesajı:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla ilçedeki yaşlılara yönelik çalışmalara dikkat çekti. Doğan, ilçede yaşayan büyüklerin hem toplumsal belleğin taşıyıcıları hem de ailelerin temel dayanağı olduğunu belirtti.

Başkan Doğan mesajında, büyüklerin yalnızca özel günlerde değil her zaman hatırlanması gerektiğini ifade ederken, onlara yönelik hizmetlerin sürekliliğinin önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi'nin sunduğu desteklerin, yaşlıların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediğine dikkat çekti.

sunulan hizmetlerin kapsamı:

Merkezefendi Belediyesi, hizmet ağında Aşevi, Evde Bakım Hizmeti, Aktif Yaş Alma Merkezimiz ve Alzheimer Yaşam Merkezimiz gibi birimleri konumlandırdı. Bu yapılar, yalnızca bireylerin değil aynı zamanda ailelerinin de yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor ve ihtiyaç duyulan anlarda doğrudan destek sağlıyor.

saygı, tanıma ve destek çağrısı:

Doğan, sözlerinde geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran büyüklerin önemine dikkat çekti ve onların deneyimlerinden yararlanmanın toplum için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Tarihimiz, değerimiz ve kültürümüz olarak tanımladığı yaşlıların, sevdikleriyle sağlıklı ve huzurlu zaman geçirmelerini diledi.

Belediye başkanı ayrıca, mevcut hizmetlerin sürdürüleceğini ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni adımlar atılacağını belirterek Merkezefendili ve Denizlili büyüklerin her zaman desteklenmeye devam edeceğini kaydetti.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ...

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kanseri yenen 16 yaşındaki Buse yazılımla hastalara umut olmayı hedefliyor
images

77 yıllık hatıralarıyla yeniden köy yolunda
images

Yeni sezona hazırlık: Devrek ve Gökçebey'de okul sporları koordinasyonu
images

Amedspor tutkusu isme dönüştü: oğluna Adem Mbaye Diagne adını verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Canikman Şanlıurfa Teknofestinde minik ziyaretçilerin favorisi

Jandarma operasyonunda Karamürsel'de 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi

Rönesans ve Digital Realty’den Türkiye’ye 3 milyar dolara varan dijital altyapı yatırımı

Kartepe'de amatör sporlara milyonluk destekle yeni dönem

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı