Merkezefendi'den miniklere destek: birinci sınıfa başlayacaklara çanta ve kırtasiye desteği

Merkezefendi belediyesinden yeni eğitim yılı öncesi yardım

Merkezefendi Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilkokul birinci sınıfa başlayacak ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik hazırladığı çanta ve kırtasiye desteğini ailelere ulaştırdı. Destek, yeni döneme hazırlanırken ailelerin okul giderlerini hafifletmeyi ve çocukların eğitimine daha iyi şartlarda başlamalarını sağlamayı hedefliyor.

Başvurular ve dağıtım süreci:

Belediye tarafından yapılan ihtiyaç tespiti ve başvuru değerlendirmeleri sonucunda belirlenen öğrencilerin çanta ile kırtasiye ihtiyaçları tek tek karşılandı. Paketlerde temel ders araç-gereçleri, defter, kalem setleri ve okul çantaları yer aldı; dağıtım, yetkililer ve belediye ekipleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Belediye başkanının mesajı:

Şeniz Doğan dağıtım sırasında yaptığı açıklamada, "Okul çantaları hazır, şimdi sıra derslerde. Çanta ve kırtasiye malzemeleri desteğimizi, ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerimize ve kıymetli velilerimize teslim ettik. Minik öğrencilerimizin eğitim hayatına güzel bir başlangıç yapmalarına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük mutluluk. Geleceğimizin teminatı tüm evlatlarımıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyor, yollarının açık olmasını temenni ediyorum" dedi.

Belediye yetkilileri, eğitime yönelik sosyal desteklerin yıl içinde farklı programlarla devam edeceğini belirtti. Bu çalışmaların, hem ekonomik yükü azaltmayı hem de öğrencilerin okula motive olarak başlamasına katkı sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

Yerel yönetimin bu tür destekleri, hem ailelerin başlangıç giderlerini hafifletiyor hem de ilkokula adım atacak çocukların ilk günlerinde kendilerini değerli hissetmelerine yardımcı oluyor. Merkezefendi Belediyesi, önümüzdeki dönemde de benzer desteklerin artarak sürdürülmesini planladığını açıkladı.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA İLKOKUL BİRİNCİ SINIFA BAŞLAYACAK İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇANTA VE KIRTASİYE DESTEĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, "MİNİK ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİM HAYATINA GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPMALARINA KATKI SAĞLAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ" DEDİ.