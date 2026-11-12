Zelenskiy: Starshield'e getirilen hız sınırı operasyonları aksatıyor

Starshield erişimindeki kısıtlamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ordusunun kullandığı uydu ağı Starshield hizmetine erişimde son günlerde yeniden kısıtlamalar yaşandığını açıkladı. Başkan, Savunma Bakanı Yevhenii Khmara ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mykhailo Drapatyi’den aldığı brifing sonrasında, birliklerin birkaç gündür operasyonlarda aksama gözlemlediğini belirtti.

Zelenskiy'nin değerlendirmesi:

Zelenskiy, sistemdeki sorunların rastgele hatalar olmadığını, bunun yerine sistematik hız sınırlamaları olduğunu vurguladı. Duyuruda, Starshield erişimine özellikle saatte 161 kilometre ile sınır getirilerek ağın hızının azaltıldığı, bunun da Rus jet motorlu insansız hava araçlarının engellenmesinde önemli zorluk yarattığı kaydedildi. Buna bağlı olarak bazı saldırıların zamanında müdahale yapılamadığı için engellenemediği ifade edildi.

Soruşturma ve diplomatik temaslar:

Ukrayna ordusu konuya ilişkin soruşturma başlattı ve bunun rastgele arızalar olmadığı tespit edildi. Zelenskiy, durumun daha fazla sivil kayıplara ve isabetli saldırılara yol açtığını belirterek, Amerikan tarafıyla tüm detayları netleştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

SpaceX'in önceki kısıtlaması:

Haberde hatırlatıldığı üzere, SpaceX tarafından sağlanan Starlink'in askeri versiyonu Starshield kullanımına ilişkin ilk kısıtlama Ekim ayında getirilmişti. O dönemde Elon Musk, Ukrayna'yı Starlink teknolojisini ölümcül insansız hava aracı saldırıları düzenlemek için kullanmakla suçlayarak hizmet şartlarının ihlal edildiğini açıklamıştı.

Gözlemciler ve yetkililer, Starshield erişimindeki kesintilerin hem taktiksel hem de stratejik sonuçları olduğuna işaret ediyor; Ukrayna yönetimi ise hem teknik inceleme hem de uluslararası görüşmeler yoluyla çözüm arıyor.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY (ARŞİV)