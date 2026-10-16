Mersin polisi mahallede vatandaşla buluştu

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeliyle birlikte Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesini ziyaret ederek esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaretin amacı, güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasındaki doğrudan iletişimi kuvvetlendirmek ve günlük yaşam içerisindeki beklentileri yerinde dinlemekti.

muhtarla görüşme:

Aktaş ve beraberindeki ekip, mahalle muhtarı Gülcan Çelikten ile görüşerek mahallenin genel durumu ve gündelik yaşamla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, muhtarın ilettiği hususlar dinlendi ve mahalleye ilişkin gözlemler paylaşıldı.

esnaf ve vatandaşlarla sohbet:

Görüşmenin ardından ekip, mahallede faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti ve bir kıraathanede vatandaşlarla sohbet gerçekleştirdi. Ziyarette, polis ekipleri ile mahalle sakinleri arasında samimi bir ortam oluştu; birebir iletişim kurularak görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplum Destekli Polislik personelinin eşlik ettiği buluşmada öne çıkan yaklaşım, polis ile vatandaş arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması oldu. Yapılan görüşmelerde mahalle halkının talepleri ve önerileri not edildi.

Ziyaret sonunda Fahri Aktaş, gösterilen misafirperverlik için Gülcan Çelikten, esnaf ve mahalle sakinlerine teşekkür etti. Bu tür doğrudan temasların, güven ve işbirliğini pekiştirdiği vurgulandı.

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ, TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİYLE BİRLİKTE YENİŞEHİR İLÇESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK SOHBET ETTİ.