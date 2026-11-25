Mersin Üniversitesi hastanesinde navigasyonlu tms uygulamaları

Mersin Üniversitesi Hastanesi, ruh sağlığı tedavilerinde ileri teknolojiyi hizmete sunan yeni bir adım attı. Hastanenin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda kullanılan navigasyonlu Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (nTMS) sistemi, özellikle uygun hastalarda depresyon başta olmak üzere bazı ruh sağlığı sorunlarında kişiye özel tedavi protokollerinin uygulanmasına olanak tanıyor.

tedaviye uygunluk ve kişiselleştirme süreci:

Uygulamaya alınan hastalarda önce ayrıntılı bir klinik değerlendirme yapılıyor. Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Seda Türkili, tanılar, belirtiler ve bireysel klinik özelliklerin titizlikle incelendiğini belirterek, değerlendirme sonuçlarına göre uygun bulunan hastalara kişiselleştirilmiş protokoller uygulandığını aktardı. Türkili, yöntemin cerrahi girişim gerektirmeyen bir yaklaşım olduğunu ve navigasyon teknolojisi sayesinde manyetik uyarının hedeflenen beyin bölgelerine daha hassas biçimde yönlendirilebildiğini vurguladı.

teknolojik altyapı ve desteklerin rolü:

Hastanenin teknolojik altyapısının güçlendirilmesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı başta olmak üzere sağlanan desteklerin etkisi ön plana çıkıyor. Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, bu yatırımların hastanenin ileri teknolojiye sahip tıbbi cihazları sağlık hizmetleriyle buluşturma hedefinin bir parçası olduğunu söyledi. Yaşar, amaçlarının Mersin ve çevre illerden başvuran vatandaşlara çağdaş, güvenilir ve bilimsel temelli sağlık hizmetleri sunmak olduğunu belirtti.

nTMS uygulamalarının hastaya sağladığı avantajlar arasında cerrahi işlem gerektirmemesi, hedef odaklı uyarı sayesinde etkinliğin artması ve tedavinin bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanabilmesi yer alıyor. Hastane yetkilileri, sistemin akademik uzmanlıkla birleşerek bölgedeki ruh sağlığı hizmetlerinin niteliğini artırmayı hedeflediğini ifade ediyor.

Bu adım, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nin hem teknolojik yenilenme çalışmalarının hem de ülkenin sağlık alanındaki gelişim hedeflerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. nTMS uygulamaları, uygun hastalarda depresyon yönetiminde yeni bir seçenek sunarken, hastalar için daha hassas ve kişiselleştirilmiş tedavi olanaklarını genişletiyor.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE, NAVİGASYONLU TRANSKRANİYAL MANYETİK STİMÜLASYON (NTMS) SİSTEMİYLE RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KİŞİYE ÖZEL UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMEYE BAŞLANDI.