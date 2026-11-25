Sincan Belediyesi, öğretmenleri Kadın Kadına Aile Sohbetleri'nde ağırladı

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Kadına Aile Sohbetleri'nin özel programında, 24 Kasım Öğretmen Günü anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Kültür Evi'nde gerçekleşen yemekte, Sincan Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenler bir araya geldi; programda protokol temsilcileri, belediye yöneticileri ve çok sayıda eğitimci hazır bulundu.

Programa katılım ve konuşmalar:

Etkinliğe Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, eşi Emine Ercan, Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan ve çok sayıda öğretmen katıldı. Programda konuşan Başkan Ercan, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki önemine vurgu yaparak şunları söyledi: ‘Bugün Öğretmenler Günü dolayısıyla bir aradayız. Öğretmenlik mesleğini ben hep diğer mesleklerden ayrı değerlendirdim. ‘Aylık mesaimi yapıp maaşımı alırım’ denilebilecek bir meslek değil. Öğretmenlik, adeta her an öğrenciyle var olmak demek. Bir çocuğu yetiştirirken onu çevresine, şehrine, vatanına faydalı bir birey olmasında ne kadar katkıda bulunduğunu düşünen bir meslek öğretmenlik. Kelimenin tam anlamıyla kutsal bir meslek. Herkesi unutursunuz ama hayatınızda iz bırakan öğretmenleri asla unutmazsınız. Onlar her zaman sizin için çok kıymetlidir. Yaptığınız işi iyi yapıyorsanız, önce kendi içinize siniyorsa sizden mutlusu yoktur. Zaman zaman kreşleri ziyaret ettiğimde görüyorum, öğretmenlerimizin gülüşlerinden yaptıkları işi sevdiklerini anlıyorum. Velilerimiz de kreşlerimizden çok mutlular. Bu durum da benim için ayrı bir gurur konusu. Hepinizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, iyi eğlenceler diliyorum.’

Emine Ercan da konuşmasında öğretmenlere olan saygısını ve kutlamasını dile getirdi: ‘İlim Çin’de bile olsa gidip alınız’ diyen Peygamberimizin, ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ diyen Hz. Ali’nin düsturuyla hareket eden, kütüphanelerden kıraathanelere, Bilim Sincan’dan Matematik Müzesi’ne, kreşlerden anne çocuk oyun evlerine kadar gençlerimize ve çocuklarımıza eğitim desteği veren bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutluyorum. Destekleri için ise Başkanımız Murat Ercan’a teşekkürlerimi sunuyorum.’

Etkinlik programı ve sürprizler:

Program kapsamında öğretmenlere sürpriz hediyeler takdim edildi ve günün anlamına uygun çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Sincan Belediyesi Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencileri sahne alarak katılımcılara müzik dinletisi sundu; sunulan eserler davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Belediye ve katılımcılar arasında samimi bir atmosfer oluştu ve organizasyon, öğretmenlere yönelik takdir ve destek göstergesi olarak öne çıktı.

Program, eğitimcilerin bir araya geldiği, emeklerinin ve toplumdaki rollerinin vurgulandığı bir kutlama olarak kayda geçti. Sincan Belediyesi'nin düzenlediği bu tür etkinliklerin, yerel düzeyde öğretmenlere moral ve takdir sağladığı belirtilirken, katılımcılar günün anısına yapılan organizasyondan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

PROGRAMA SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN DA KATILDI