Uğurlama töreni

Sakarya’nın Kaynarca ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi Merkez Camii’nde 13 yıldır imam-hatip olarak görev yapan Ragıp Takım, tayini çıkınca cemaati tarafından görkemli bir törenle uğurlandı. Takım’ın yeni görev yeri Serdivan Hacı Mükerrem Koç Camii olarak açıklandı ve uzun yılların bağı, uğurlama sırasında belirgin şekilde hissedildi.

Veda konuşması ve duygular:

Cemaatle son kez bir araya gelen imam, burada bir veda konuşması yaptı. Görev yaptığı süre boyunca mahalle sakinleriyle kurduğu yakın ilişkiler ve her yaştan insana dokunan iletişimi, törene katılanların konuşmalarında ve gözlerindeki duyguda yansıdı. Mahalle sakinleri imamlarına sevgilerini özetlerken "Güle güle güzel kalpli çocuk" sözlerini kullandı; bu ifade vedanın duygu yoğunluğunu ortaya koydu.

Uğurlama ritüeli ve hareketli anlar:

Veda töreni duygusal anların yanı sıra neşeli görüntülere de sahne oldu. Cemaat, 13 yıl boyunca görev yapan imamı omuzlara alarak kısa süreliğine havaya doğru attı ve tezahüratlarla eşlik etti. Bu toplu uğurlama, mahalle halkının imamına duyduğu samimi bağlılığı ve saygıyı simgeledi.

Törenin ardından Ragıp Takım, uğurlama programıyla birlikte yeni görev yeri olan Serdivan ilçesindeki Hacı Mükerrem Koç Camii’ne doğru yol aldı. Mahalle halkının vedası, hem takdir hem de hasret duygusunu bir arada barındıran anlar bıraktı.

İmamlarına sevgilerini böyle gösterdiler