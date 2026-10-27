Mersin'de depo baskını: 100 kg sentetik ecza ham maddesi ve 1 ton 100 kilogram katkı ele geçirildi

Mersin'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, sentetik ecza üretiminde kullanılmak üzere saklandığı belirlenen büyük miktarda ham madde ve katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

operasyon ayrıntıları:

Olay, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada ortaya çıktı. Ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir depo ve depo önünde park halinde bulunan 33 APL 575 plakalı kamyonet ile aynı mahalledeki başka bir depo üzerinde operasyon düzenledi.

Depo ve araçta yapılan aramalarda şüpheliler Mardinli H.E. ile Tuncelili Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

ele geçirilen malzemeler ve üretim izleri:

Aramalarda, yaklaşık 100 kilogram sentetik ecza ham maddesi ile 1 ton 100 kilogram katkı maddesi bulundu. Ayrıca depoda 1 çuval boş kapsül, 1 hava kompresörü, 37 rulo blister şeridi ve 37 rulo PVC levha ele geçirildi. Depo önündeki kamyonette ise 30 koli boş kapsül tespit edildi.

Ele geçirilen ekipman ve ambalaj malzemeleri, söz konusu yerin sadece saklama değil, paketleme ve seri üretime yönelik altyapı amacıyla kullanıldığını gösteriyor. Yetkililer, bulunan malzeme miktarının üretim kapasitesine işaret ettiğini ve soruşturmanın bu açıdan derinleştirildiğini belirtiyor.

Soruşturma ve delil değerlendirme çalışmaları sürüyor; yetkililer, operasyonun bağlantı ağını ve taşıma yollarını açığa çıkarmaya yönelik incelemelere devam ediyor.

MERSİN'DE POLİS EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, YAKLAŞIK 100 KİLOGRAM SENTETİK ECZA HAM MADDESİ İLE 1 TON 100 KİLOGRAM KATKI MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.