Mersin'de kırsal üretime hayvandan fidana kapsamlı destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Erdemli ve Silifke ilçelerinde düzenlenen törenlerle üreticilere çok yönlü destek dağıtımı gerçekleştirdi. Projeler; hayvancılıktan balıkçılığa, arıcılıktan meyve yetiştiriciliğine kadar farklı alanlarda üreticilerin ihtiyaçlarını hedef aldı.

Erdemli'de verilen destekler:

Erdemli töreninde, Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi kapsamında küçük ölçekli üreticilere yönelik paketler dağıtıldı. Buna göre 7 yetiştiriciye 175 küçükbaş hayvan ve 28 ton yem temin edildi. Küçük ölçekli balıkçılara yönelik olarak 70 balıkçıya çeşitli ekipman ve malzeme desteği sağlandı. Arıcılıkta güvenliği artırmak amacıyla 278 üreticiye yüzde 100 hibeli solar kamera verildi; ayrıca 11 üreticiye 330 badem fidanı ve 101 üreticiye 3 bin 30 zeytin fidanı dağıtımı yapıldı.

Silifke'de dağıtılan destekler:

Silifke'de beş farklı proje çerçevesinde toplam 398 üretici, yetiştirici ve balıkçı desteklendi. İlçede 7 yetiştiriciye 175 küçükbaş hayvan ve 28 ton yem ile birlikte aşı desteği verildi. Balıkçılara yönelik olarak 52 balıkçıya ekipman sağlandı. Arıcılık güvenliği için 82 arı yetiştiricisine solar kamera desteği sunuldu. Meyvecilik desteği kapsamında 57 üreticiye 1.710 badem fidanı ve 100 üreticiye 3 bin zeytin fidanı dağıtıldı. Ayrıca 100 üreticiye kişi başı 125 kilogram olmak üzere toplam 12.500 kilogram atalık sarı buğday tohumu verildi.

Belediye tarafından yürütülen bu dağıtımlar, yalnızca girdi desteği sağlamaktan öte kırsal alanda sürdürülebilir üretim kapasitesini artırmayı ve gelir güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Abdullah Selçuk Şahutoğlu, tarımın emek ve alın teri gerektiren bir faaliyet olduğunu vurgulayarak artan üretim maliyetlerine rağmen üretime devam eden çiftçilerin yanında olduklarını belirtti. Şahutoğlu, desteğin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek belediye bütçesinde kalan 30 milyon liranın yeniden üretici desteklerine dönüştürüldüğünü ve bunun sayesinde "Üreten kazanacak, kırsal güçlenecek, Mersin büyüyecek" sözünü hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten ise verilen desteklerin üreticiler için umut kaynağı olduğunu, hayvan, fidan ve tohum desteğinin ailelerin geçimine doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Desteklerden yararlanan üreticiler de uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirtti. Arıcılar, kovan hırsızlıklarına karşı solar kameraların uzaktan takip ve güvenlik sağladığını; küçükbaş hayvan desteği alan yetiştiriciler ise üretim kapasitelerini artırma fırsatı bulduklarını söyledi. Fidan ve tohum desteğinden yararlanan üreticiler, artan girdi maliyetleri karşısında sağlanan katkının önemli olduğunu belirterek Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ERDEMLİ VE SİLİFKE İLÇELERİNDE DÜZENLENEN TARIMSAL DESTEK DAĞITIM TÖRENLERİNDE, HAYVANCILIKTAN BALIKÇILIĞA, ARICILIKTAN MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNE KADAR FARKLI ALANLARDA FAALİYET GÖSTEREN ÜRETİCİLERE DESTEK SAĞLANDI.