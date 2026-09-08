Mersin'de kırtasiyelere etiket ve kasa fiyatı denetimi arttı

Mersin'de kırtasiye denetimleri yoğunlaştı

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, yeni eğitim öğretim dönemine hazırlık kapsamında Mersin'de kırtasiyelere yönelik denetimler sürdürüldü. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, talebin arttığı kalem, defter, silgi, boya ve benzeri ürünleri mercek altına aldı.

Denetim kapsamı ve öncelikler:

Ekipler işletmelerde satışa sunulan ürünlerin etiketlerini tek tek kontrol etti. Özellikle ürünlerin etiket fiyatları ile kasadaki satış fiyatlarının uyumu esas alındı; ayrıca tüketicinin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi için gerekli açıklamaların yerinde olup olmadığı da incelendi.

Denetimlerde fahiş fiyat artışları gibi olası uygulamalara karşı titiz bir tarama yapıldı. Kontroller, hem raf etiketleri hem de kasa fişleri karşılaştırılarak gerçekleştirildi.

Yetkililerin açıklamaları ve uygulama:

Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, denetimlerin Ticaret Bakanlığı talimatıyla 81 ilde eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti. Sümer, okulların açılmasına kısa süre kala yapılan çalışmaların, tüketicinin ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için arttırıldığını vurguladı.

Yetkili, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli idari işlemlerin uygulanacağını söyledi. Uygulamanın amacı, hem fiyat şeffaflığını sağlamak hem de piyasada haksız rekabetin önüne geçmektir.

Vatandaşların da alışveriş sırasında etiket ile kasa fiyatını karşılaştırmaları ve şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmeleri istendi. Denetimlerin okulların açılmasına kadar süreceği ve ihtiyaç duyulması halinde tekrarlanacağı belirtildi.

Mersin’de kırtasiyelere sıkı denetim