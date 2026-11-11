Mersin’de mahalle mutfakları düşük ücretle milyonlarca porsiyon servis etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında başlatılan mahalle mutfakları projesi, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatla sıcak ve besleyici öğünlere ulaşmasını amaçlıyor. Proje Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor; yemekler belediyeye ait aşhanelerde, görevli gıda mühendisleri denetiminde hazırlanıyor ve tek kullanımlık ambalajlarla servis ediliyor. Mahalle mutfakları hafta içi her gün 16.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kapsam ve erişim:

Hizmet kent genelinde toplam 58 noktada sürüyor; bunların 35i merkez ilçelerde, 18i Tarsus'ta, 4ü Erdemli'de ve 1i Silifke'de yer alıyor. Günlük olarak 3 binden fazla kişiye sıcak yemek ulaştırılan projenin başladığı günden bu yana toplamda yaklaşık 4,5 milyon porsiyon servis edildiği bildirildi.

Amaç ve hedef kitle:

Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı, projenin 2020'de hayata geçirildiğini belirterek, dezavantajlı vatandaşların sağlıklı ve besleyici yemeklere erişimini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Yazgı, Ekim 2026 tarihi itibariyle projenin şehir genelinde sürdüğünü ifade ederek, "Görevli gıda mühendislerimizin hazırlamış olduğu menüler ile vatandaşımız 35 TL ücret karşılığında 3 kap sıcak yemeğe ulaşabiliyor" dedi ve hizmetin özellikle dezavantajlı gruplar ile öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Belediye yetkilileri, mahalle mutfaklarının vatandaşların bütçesine katkı sağladığını ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çalışmaların kesintisiz devam edeceğini bildiriyor; uygun fiyatlı yemek almak isteyenler ilgili noktalardan yararlanabiliyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 2020 YILINDA HAYATA GEÇİRİLEN MAHALLE MUTFAKLARI PROJESİ KAPSAMINDA, VATANDAŞLARA 35 TL KARŞILIĞINDA 3 ÇEŞİT SICAK YEMEK SUNULUYOR.