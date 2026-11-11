MHP Diyarbakır il başkanı yardım çağrısına cevap verip akülü sandalye teslim etti

Yardım çağrısına hızlı yanıt:

Sur ilçesinde yaşayan fiziksel engelli Meymenet Akalan, sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısında MHP İl Başkanı'ndan destek istedi. Çağrıya kayıtsız kalmayan MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, Akalan’ın evine akülü sandalye getirip teslim etti.

başkanın açıklaması:

"MHP Diyarbakır İl Başkanlığı olarak bu çağrıya duyarsız kalmadık. Akülü sandalyesini getirip ablamıza evinde teslim ettik. Güzel günlerde kullanır inşallah. Tedavi sürecini de takip edeceğim. Sürekli görüşeceğiz, an be an yanında olacağım. Sağlığıyla ilgili elimden gelen ne olursa olsun her zaman için ablamın yanında olacağım" dedi.

teslim ve takip:

Akülü sandalyenin doğrudan evine getirilip teslim edilmesinin ardından Meymenet Akalan duygularını paylaştı.

"Allah razı olsun. Teşekkür ederim Devlet Bahçeli’ye. Allah hayrınızı kabul etsin. Sesimi duydular. Yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Akülü arabam geldi, çok mutluyum. 2 yıldır yatalağım, kalkamıyorum. Akülü arabam geldi. Tedavi olmak istiyorum, ayağa kalkmak istiyorum. Çocuklarıma yemek yapmak istiyorum, ev işlerimi yapmak istiyorum"

Başkan Özcoşkun, yardımın teslimatını tamamlayıp tedavi sürecini takip edeceğini ve Akalan'la düzenli görüşeceğini bildirdi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL BAŞKANI HASAN ÖZCOŞKUN, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÇAĞRI YAPAN ENGELLİ KADININ SESİNİ DUYDU VE ONA AKÜLÜ SANDALYE HEDİYE ETTİ.