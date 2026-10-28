Mersin'de miniklerin 103 yıllık mirası sahnede

Mersin'de cumhuriyet coşkusu çocukların sahnesinde

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle, Cumhuriyetin 103. yıl dönümü Çocuk Kampüsleri ile Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde geniş katılımla kutlandı. Programlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken çocuklar; şiir, oratoryo, koro ve halk oyunları gösterileriyle hem Cumhuriyetin önemini anlattı hem de izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

sahne gösterileri ve sergi:

Etkinliklerde çocuklar, yöresel halk oyunları performanslarının yanı sıra 'Cumhuriyet Gösterisi' ve 'Mikrofon Cumhuriyette' adlı oratoryolarla Cumhuriyetin anlamını sahnede dile getirdi. Ahmet Kutsi Tecer'in '29 Ekim' şiiri seslendirildi, Huzurkent Çocuk Kampüsü Çocuk Korosu tarafından 'İleri Marşı' ve 'Atatürk Çocuklarıyız' eserleri büyük beğeni topladı. Kutlamalar Türk bayrakları ve 10. Yıl Marşı eşliğinde devam etti; çocukların hazırladığı cumhuriyet temalı resim sergisi de ziyaretçilerin ilgisini çekti.

kurs merkezlerinde eğitim ve değer aktarımı:

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde gerçekleştirilen programlarda öğretmenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri saygı ve minnetle anarken, Cumhuriyetin kazanımlarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkıp 'cumhuriyet' konulu oratoryo sundu ve performansları izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Huzurkent Çocuk Kampüsü'ndeki kutlamaların kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Huzurkent çocuklarına böylesi bir ortamda yer vermiş olmak, atölye açmış olmak bizi çok gururlandırıyor, mutlu ediyor" dedi. Dokucu, bu tür çalışmaların daha fazla çocuğa ulaşmasını dilediklerini ve "Dileğimiz, bütün köylerimizde bu tür çalışmaların yapılması" ifadesiyle yaygınlaşma beklentisini vurguladı.

Huzurkent Çocuk Kampüsü Müzik Öğretmeni Gülseren Kubat Doğan ise hazırlık sürecine değinerek, korodaki çocukların sahneye özgüvenle çıkmasının kendileri için önem taşıdığını belirtti: 'Çocuklarla birlikte ‘İleri’ marşını seslendirdik. Daha sonra ‘Atatürk Çocuklarıyız’ şarkısını seslendirdik. Hepsi çok büyük bir mutlulukla, gururla bu eserleri seslendirdiler. Hep birlikte cumhuriyet coşkusunu yaşadık.'

Etkinlikler, ailelerin de katılımıyla yerel düzeyde bir kültürel paylaşım alanı oluşturdu; hem çocukların yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu hem de Cumhuriyet değerlerinin toplumsal hafızada canlı tutulduğu bir gün yaşandı. Belediye yetkilileri ve eğitimciler, benzer etkinliklerin yaygınlaştırılmasının toplumun demokratik değerlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK KAMPÜSLERİ İLE EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ DESTEKLEME KURS MERKEZLERİNDE, CUMHURİYET'İN 103. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.