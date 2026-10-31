Mersin'de narkotik baskınında iki torbacı tutuklandı

Operasyonun detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelileri takibe aldı ve operasyon düzenledi.

Yakalanma ve arama sonuçları:

Gerçekleştirilen baskında H. Y. ve M. E. tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Adli süreç:

Emniyette ifadeleri alınan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE NARKOTİK POLİSİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA TORBACI OLARAK TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU SATICISI 2 ŞÜPHELİ YAKALANARAK TUTUKLANDI.