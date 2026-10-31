Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Mersin'de narkotik baskınında iki torbacı tutuklandı

Mersin'de operasyon: Narkotik Şube ekipleri H. Y. ve M. E.'yi yakaladı; aramalarda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 20:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Mersin'de narkotik baskınında iki torbacı tutuklandı

Operasyonun detayları:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelileri takibe aldı ve operasyon düzenledi.

Yakalanma ve arama sonuçları:

Gerçekleştirilen baskında H. Y. ve M. E. tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Adli süreç:

Emniyette ifadeleri alınan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE NARKOTİK POLİSİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA TORBACI OLARAK...

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE NARKOTİK POLİSİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA TORBACI OLARAK TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU SATICISI 2 ŞÜPHELİ YAKALANARAK TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zeytin ağaçlarının arasında Erdek'te müstakil evde yangın: itfaiye sevk edildi
images

Çorum'da sanayi sitesindeki kavga: 1 kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı
images

Ilıcalar mevkiinde akaryakıt marketine geçmeye çalışan yayalara çarpma: iki ağır...
images

Erzurum'da sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle diğer iş yerlerin...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zeytin ağaçlarının arasında Erdek'te müstakil evde yangın: itfaiye sevk edildi

Çorum'da sanayi sitesindeki kavga: 1 kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı

Ilıcalar mevkiinde akaryakıt marketine geçmeye çalışan yayalara çarpma: iki ağır yaralı

Erzurum'da sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadı

TREND HABERLER

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı