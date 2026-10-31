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Nitrik asit sızıntısı Boğazköprü'de vagonun karantinaya alınmasına yol açtı

Eskişehir'den Kayseri'ye giden E68034 numaralı trenin Boğazköprü Tren Garı'na varışında nitrik asit sızıntısı tespit edildi; vagon ayrılıp karantinaya alındı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 21:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nitrik asit sızıntısı Boğazköprü'de vagonun karantinaya alınmasına yol açtı

olay yeri ve ilk bilgiler:

Eskişehir’den Kayseri’ye yük taşıyan E68034 sefer sayılı yük treni, Kocasinan ilçesindeki Boğazköprü Tren Garı'na geldiğinde görevliler tarafından bir vagonun içinde nitrik asit sızıntısı tespit edildi.

müdahale ekiplerinin çalışması:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Özel koruyucu kıyafet giymiş ekipler, trende bulunan tüm vagonları sızıntı ihtimaline karşı kontrol etti ve gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

vagonun izolasyonu ve soruşturma:

Sızıntı tespit edilen vagon trenden ayrılarak güvenlik amaçlı karantinaya alındı. Olayda kimsenin kimyasaldan etkilenmediği bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı ve bölgedeki durumun takibi sürüyor.

ESKİŞEHİR’DEN KAYSERİ’YE YÜK TAŞIYAN TRENDE KİMYASAL SIZINTI TESPİT EDİLMESİ EKİPLERİ HAREKETE...

ESKİŞEHİR’DEN KAYSERİ’YE YÜK TAŞIYAN TRENDE KİMYASAL SIZINTI TESPİT EDİLMESİ EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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