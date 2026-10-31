Sultangazi’de kültür köprüsü: Trakya, Rumeli ve Balkan tatları bir arada

Sultangazi'de kültür köprüsü:

Sultangazi Belediyesi, Anadolu Kültür Festivali kapsamında bu yıl da farklı yörelerin mirasını ilçe sakinleriyle buluşturdu. Sultangazi Belediyesi ile Habipler Trakya ve Rumeli Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleşti. Programa; Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkcı, Sultangazi Belediye Başkan Danışmanı Muhammer Varol, dernek başkanı Yılmaz Engin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

gösteriler ve lezzetler:

Etkinlik boyunca Balkanlara özgü halk oyunları ve müzikler sergilendi; sahne ve meydan renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, Trakya, Rumeli ve Balkan kültürlerine ait yöresel lezzetleri tadarken, kuşaktan kuşağa aktarılan yemek ve türkü geleneği de canlı tutuldu. Festival alanında kurulan stantlar, ziyaretçilere yerel tatların yanı sıra kültürel mirası tanıma fırsatı sundu.

Muhammer Varol etkinliğin önemini şu sözlerle dile getirdi: "Rumeli bir coğrafyadan çok daha fazlasıdır. Rumeli hatıraların, türkülerin, göçlerin, nesilden nesille aktarılan kültürün ve kardeşlik duygusunun adıdır. Balkanlar’dan Anadolu’ya uzanan bu gönül yolu, geçmişimizi bugünümüze bağlayan güçlü bir köprüdür. Tarih boyunca nice zorluklar yaşanmış, nice insan doğup büyüdüğü topraklardan ayrılmak zorunda kalmıştır. Ancak mesafeler artsa da gönül bağlarımız kopmamıştır. Rumeli sevgisi, özümüzün ve kimliğimizin bir parçası olarak yaşamaya devam edecektir. İşte bu festival geçmişimizi hatırlamak, kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillerimize aktarmak adına son derece kıymetlidir. Çünkü kültür yaşatıldıkça güçlenen, paylaşıldıkça çoğalan ortak bir hazinemizdir"

gelecek kuşağa aktarım:

Yılmaz Engin ise organizasyonun hem hatıraları yaşatmak hem de gençlere kültürü aktarmak için büyük önem taşıdığını vurguladı: "Bu festival bizler için çok kıymetlidir. Çünkü burada büyüklerimizin hatıraları, çocuklarımızın geleceği ve yaşatmakla sorumlu olduğumuz bir kültürün eseridir. Bizim türkülerimizde hasret, sofralarımızda bereket, gönüllerimizde kardeşlik vardır. Balkanlardan Trakya’ya oradan İstanbul’a süren hikayemizde dayanışma, emek ve memleket sevgisi vardır. İşte dört gün boyunca bu mirası hep birlikte yaşatacağız. Gençlerimiz kültürümüzü tanıyacak, büyüklerimiz hatıralarını paylaşacak, komşularımızla gönül bağlarımızı güçlendireceğiz"

Etkinlik, ilçede yaşayan farklı kuşakları bir araya getirerek kültürel hafızayı tazeledi ve gündelik yaşamda kaybolmaya yüz tutan lezzet ile oyunların yeniden hatırlanmasını sağladı. Sultangazi Belediyesi yetkilileri, benzer organizasyonların devam edeceğini belirterek kültürel mirasın korunmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN, ANADOLU KÜLTÜR FESTİVALİ KAPSAMINDA, TRAKYA, RUMELİ VE BALKAN GÜNLERİ FESTİVALİ DÜZENLENDİ.