Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Sultangazi’de kültür köprüsü: Trakya, Rumeli ve Balkan tatları bir arada

Sultangazi'de düzenlenen Anadolu Kültür Festivali'nde Trakya, Rumeli ve Balkan kültürleri halk oyunları ve yöresel lezzetlerle tanıtıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 21:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Sultangazi’de kültür köprüsü: Trakya, Rumeli ve Balkan tatları bir arada

Sultangazi'de kültür köprüsü:

Sultangazi Belediyesi, Anadolu Kültür Festivali kapsamında bu yıl da farklı yörelerin mirasını ilçe sakinleriyle buluşturdu. Sultangazi Belediyesi ile Habipler Trakya ve Rumeli Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleşti. Programa; Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkcı, Sultangazi Belediye Başkan Danışmanı Muhammer Varol, dernek başkanı Yılmaz Engin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

gösteriler ve lezzetler:

Etkinlik boyunca Balkanlara özgü halk oyunları ve müzikler sergilendi; sahne ve meydan renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, Trakya, Rumeli ve Balkan kültürlerine ait yöresel lezzetleri tadarken, kuşaktan kuşağa aktarılan yemek ve türkü geleneği de canlı tutuldu. Festival alanında kurulan stantlar, ziyaretçilere yerel tatların yanı sıra kültürel mirası tanıma fırsatı sundu.

Muhammer Varol etkinliğin önemini şu sözlerle dile getirdi: "Rumeli bir coğrafyadan çok daha fazlasıdır. Rumeli hatıraların, türkülerin, göçlerin, nesilden nesille aktarılan kültürün ve kardeşlik duygusunun adıdır. Balkanlar’dan Anadolu’ya uzanan bu gönül yolu, geçmişimizi bugünümüze bağlayan güçlü bir köprüdür. Tarih boyunca nice zorluklar yaşanmış, nice insan doğup büyüdüğü topraklardan ayrılmak zorunda kalmıştır. Ancak mesafeler artsa da gönül bağlarımız kopmamıştır. Rumeli sevgisi, özümüzün ve kimliğimizin bir parçası olarak yaşamaya devam edecektir. İşte bu festival geçmişimizi hatırlamak, kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillerimize aktarmak adına son derece kıymetlidir. Çünkü kültür yaşatıldıkça güçlenen, paylaşıldıkça çoğalan ortak bir hazinemizdir"

gelecek kuşağa aktarım:

Yılmaz Engin ise organizasyonun hem hatıraları yaşatmak hem de gençlere kültürü aktarmak için büyük önem taşıdığını vurguladı: "Bu festival bizler için çok kıymetlidir. Çünkü burada büyüklerimizin hatıraları, çocuklarımızın geleceği ve yaşatmakla sorumlu olduğumuz bir kültürün eseridir. Bizim türkülerimizde hasret, sofralarımızda bereket, gönüllerimizde kardeşlik vardır. Balkanlardan Trakya’ya oradan İstanbul’a süren hikayemizde dayanışma, emek ve memleket sevgisi vardır. İşte dört gün boyunca bu mirası hep birlikte yaşatacağız. Gençlerimiz kültürümüzü tanıyacak, büyüklerimiz hatıralarını paylaşacak, komşularımızla gönül bağlarımızı güçlendireceğiz"

Etkinlik, ilçede yaşayan farklı kuşakları bir araya getirerek kültürel hafızayı tazeledi ve gündelik yaşamda kaybolmaya yüz tutan lezzet ile oyunların yeniden hatırlanmasını sağladı. Sultangazi Belediyesi yetkilileri, benzer organizasyonların devam edeceğini belirterek kültürel mirasın korunmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN, ANADOLU KÜLTÜR FESTİVALİ KAPSAMINDA, TRAKYA, RUMELİ VE BALKAN...

SULTANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN, ANADOLU KÜLTÜR FESTİVALİ KAPSAMINDA, TRAKYA, RUMELİ VE BALKAN GÜNLERİ FESTİVALİ DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

altın portakal’da belgesel ve kısa filmler izleyiciyle buluştu
images

Bedesten Aile Yaşam Merkezi'nde bir yıl: çocuklar şenlikle buluştu
images

GastroAntalya'da uluslararası şef buluşması: yerli üretim ve Tahsildaroğlu öne ç...
images

Malatya kitap fuarında yazarlar ve okurlar buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zeytin ağaçlarının arasında Erdek'te müstakil evde yangın: itfaiye sevk edildi

Çorum'da sanayi sitesindeki kavga: 1 kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı

Ilıcalar mevkiinde akaryakıt marketine geçmeye çalışan yayalara çarpma: iki ağır yaralı

Erzurum'da sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadı

TREND HABERLER

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı