Manavgat’ın geleceği ortak akılla: 'Manavgat sizlerle Önem kazanacak' çağrısı

Manavgat’ta iş dünyasıyla özel akşam yemeği

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkan Adayı Önem Gök, seçim çalışmaları kapsamında kent ekonomisine yön veren sanayici, tüccar ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Yoğun katılıma sahne olan etkinlikte Manavgat’ın ticari geleceği, değişim vizyonu ve çözüm odaklı projeler masaya yatırıldı.

Gök'ün mesajı: ortak akıl ve hizmet odaklı yönetim:

Salondaki dayanışma ve kenetlenmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gök, konuşmasında ortak akıl, proje odaklı yönetim ve hizmet vurgusu yaptı. Konuşmasında şunları söyledi: "Bizler buraya makam sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla; Manavgat’ı ortak akılla, projelerle ve vizyonla yönetme kararlılığıyla geliyoruz. Bu akşam salonda sergilenen bu muazzam tablo, Manavgat’ın değişim ve gelişim arzusunun en somut göstergesidir, Çünkü bu yolda her bir yol arkadaşımız bizim için son derece değerli. Manavgat’ın geleceği önemli, Manavgat’ın ticareti önemli, hepimiz için Manavgat önemli. Omuz omuza çalışacak, kentimizi hak ettiği vizyona hep birlikte taşıyacağız. Göreceksiniz; Manavgat sizlerle Önem kazanacak"

Vizyonun öncelikleri ve seçim çağrısı:

Gecede turizmden tarıma, dijital dönüşümden hibe ve destek masalarına kadar Manavgat ticaretine doğrudan dokunacak projelerin ana hatları paylaşıldı. Sunulan vizyon ve çözüm odaklı yaklaşım katılımcılardan yoğun ilgi ve takdir topladı.

Organizasyonun sonunda Gök, katılımcılardan 4 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek MATSO organ seçimlerine aktif katılım çağrısı yaptı ve 'Kırmızı Liste' etrafında kenetlenme talebinde bulundu.

MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI (MATSO) BAŞKAN ADAYI ÖNEM GÖK, SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KENT EKONOMİSİNE YÖN VEREN SANAYİCİ, TÜCCAR VE İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU.