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SOLOTÜRK'ün kokpitinden Yenikapı semalarında zafer bayramı gösterisi

SOLOTÜRK'ün Yenikapı semalarındaki Zafer Bayramı gösterisinin kokpit kamerasına yansıyan görüntüleri, masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuşu aktardı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 19:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

SOLOTÜRK'ün kokpitinden Yenikapı semalarında zafer bayramı gösterisi

SOLOTÜRK'ün kokpitinden Yenikapı semalarında gösteri

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanı üzerinde etkileyici bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri, karadan izleyenlere olduğu kadar havadan kaydedilen görüntülerle de dikkat çekti.

gösterinin ayrıntıları:

Ekip, titizlikle planlanmış formasyonlar ve koordineli manevralarla semaları doldurdu. SOLOTÜRK kol komutanı Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı yönetimindeki uçuş, izleyenlerin yoğun ilgisini topladı ve sahadan büyük beğeni aldı.

kokpit kamerası görüntüleri:

Uçağın kokpitinden kaydedilen görüntüler, masmavi deniz ile gökyüzünün birleştiği refleksleri ve manevraların içerden görünümünü ortaya koydu. Bu kayıtlar, pilot perspektifinden uçuşun hassasiyetini ve ekip koordinasyonunu net biçimde gösterdi.

Yayınlanan kokpit görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. SOLOTÜRK'ün Zafer Bayramı'na özel gösterisi, hem görsel zenginlik hem de havacılık tutkusunu bir araya getirdi.

SOLOTÜRK’ÜN İSTANBUL SEMALARINDAKİ GÖSTERİSİ KOKPİT KAMERASINDA

SOLOTÜRK’ÜN İSTANBUL SEMALARINDAKİ GÖSTERİSİ KOKPİT KAMERASINDA

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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