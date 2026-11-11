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Merzifon'da 20 şehit için mevlid ve fidan dikimi

Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde, Gürcistan'da 11 Kasım 2025'te düşen askeri kargo uçağında şehit düşen 20 asker için mevlid programı ve fidan dikimi yapıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 18:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Merzifon'da 20 şehit için mevlid ve fidan dikimi

Merzifon'da şehit askerler için mevlid ve fidan dikimi

Gürcistan'da 11 Kasım 2025 tarihinde düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker anısına, Amasya'nın Merzifon ilçesinde mevlid programı düzenlendi. Tören, şehit yakınlarının ve resmi protokolün katılımıyla Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde gerçekleştirildi.

Programa katılanlar

Etkinlikte Amasya Valisi Önder Bakan, 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, protokol üyeleri ve şehit aileleri hazır bulundu. Katılımcılar ortak dualar ederek şehitler için anma yaptı.

Üs içindeki anma ve uygulamalar

Uçuş personeli dahil olmak üzere yaşamını yitiren 20 askerden 10'unun görev yaptığı Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde düzenlenen programda mevlid okunmasının ardından, şehitlerin anısına üs alanında fidan dikimi gerçekleştirildi. Tören, askeri birlik ve ailelerin bir araya gelerek anma ritüellerini paylaştığı bir ortamda tamamlandı.

Program, şehitlerin anısını yaşatmaya yönelik hem dini hem de sembolik uygulamalarla sürdürülürken, katılımcılar acılarını paylaşarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

GÜRCİSTAN’DA BİR YIL ÖNCE TÜRK HAVA KUVVETLERİNE (THK) AİT C-130 TİPİ ASKERİ KARGO UÇAĞININ...

GÜRCİSTAN’DA BİR YIL ÖNCE TÜRK HAVA KUVVETLERİNE (THK) AİT C-130 TİPİ ASKERİ KARGO UÇAĞININ DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN 20 ASKER İÇİN AMASYA’NIN MERZİFON İLÇESİNDE MEVLİD PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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