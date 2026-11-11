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Adıyaman'da diyabet bilinci için hastanede bilgilendirme standı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde kurulan standla erken tanı, sağlıklı yaşam ve düzenli kontroller vurgulandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da diyabet bilinci için hastanede bilgilendirme standı

Adıyaman'da diyabet bilinci için hastanede bilgilendirme standı

etkinlik ve katılımcılar:

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu. Etkinlik, hastalığın toplumda daha iyi anlaşılması ve erken tanı ile düzenli takip uygulamalarının önemine dikkat çekmeyi hedefledi.

Standı ziyaret edenler arasında Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe ile endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ile iç hastalıkları uzmanları yer aldı. Başhekim Tepe ve uzman ekip, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak etkinliğin organizasyonunu değerlendirdi.

vurgulanan konular:

Etkinlik boyunca vatandaşlara diyabetin belirtileri, korunma yöntemleri, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivitenin rolü ve düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliği hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle erken tanı ve düzenli sağlık takibinin hastalığın önlenmesi ve kontrol altına alınmasındaki etkisi öne çıkarıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, toplumda diyabet farkındalığının artırılmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşlara düzenli kontrolleri ihmal etmemeleri çağrısında bulundu ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürmenin altını çizdi.

ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE, 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA DİYABET...

ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE, 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA DİYABET HASTALIĞINA YÖNELİK TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK, ERKEN TANININ VE DÜZENLİ TAKİBİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA BİLGİLENDİRME STANDI KURULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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