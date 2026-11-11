Kahta'dan sahalara: Belediyespor'un altyapısı genç yetenekleri parlatıyor

Kahta Belediyespor'un altyapı atağı

Adıyaman merkezli Kahta Belediyespor, kulüp yönetimi ve özellikle Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın desteğiyle altyapıya verdiği önemi somut sonuçlara dönüştürüyor. Kulübün genç kategorilerdeki performansı ve yetiştirdiği oyuncular, ilçenin adını Türk futbolunda duyurmaya devam ediyor.

Altyapı sonuçları ve lig performansı:

2025-2026 sezonunda Kahta Belediyespor, U16, U17 ve U19 kategorilerinde deplasmanlı Gelişim Ligleri'nde mücadele etti. U16 ve U17 takımları sezonu üçüncü sırada tamamladı. Yerel liglerde ise U15 ve U13 takımları Adıyaman il birinciliğini elde ederken, U14 ve U12 takımları sezonu ikinci sırada bitirdi.

Kulübün A takımı Adıyaman Süper Amatör Lig'de şampiyon oldu ve play-off finaline yükselerek bölgedeki rekabet gücünü gösterdi. Bu sonuçlar, altyapının sadece oyuncu yetiştirmekle kalmayıp takım başarılarına da yansıdığını ortaya koyuyor.

Transferler ve akademi göçü:

Kahta Belediyespor altyapısında yetişen oyuncular 2025-2026 transfer döneminde önemli akademilerin radarına girdi. Mardin Mazıdağı Fosfatspor akademi takımlarına transfer olan isimler arasında Kerem Yıldız, Muhammed Sadık Nacar, Serhat Karakuş, Berkay Korkut, Yusuf Semih Yaman, Berat Öztürk, Abdurrahman Umut Saygı, Muhammed Nazlı, Mustafa Fırat Günaydın ve Efe Abdullah Yaman bulunuyor.

Muhammed Mustafa Ünal ise Ankara Demirspor akademisine katıldı. Kulübün diğer yetiştirdiği isimlerden Baran Solak Amed Sportif Faaliyetler PAF Takımı'na transfer olarak takımının en golcü oyuncusu oldu. Ahmet Acar Mardin 1969 Spor akademisinde kariyerine devam ederken, Muharrem Koç, Serhat Karaman ve Faruk Sağlık da farklı kulüplere transfer oldu.

Gelecek planları ve hedefler:

Kahta Belediyespor, genç futbolcuların gelişimine öncelik vererek profesyonel kulüplere sporcu kazandırmayı hedefliyor. Kulüp, 2026-2027 sezonunda U14, U15 ve U19 kategorilerinde Gelişim Ligleri'nde yer alacak, A takımı Süper Amatör Lig'de mücadele edecek ve büyük çoğunluğu U19 oyuncularından oluşan kadrosuyla 1. Amatör Lig'de yer alacak.

Altyapı yatırımları ve düzenli lig tecrübesiyle Kahta Belediyespor, hem bölgesel başarıyı hem de bireysel oyuncu gelişimini aynı anda ilerletmeyi amaçlıyor. Kulübün bu yaklaşımı, ilçeden çıkan genç yeteneklerin Türk futbolunun farklı kademelerine ulaşmasını kolaylaştırıyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA BELEDİYESPOR, ALTYAPIDAN YETİŞTİRDİĞİ GENÇ FUTBOLCULARI ÖNEMLİ KULÜPLERİN AKADEMİLERİNE KAZANDIRARAK TÜRK FUTBOLUNA YENİ YETENEKLER KAZANDIRMAYI SÜRDÜRÜYOR.