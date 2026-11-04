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Mesajlaşma uygulamalarında hesap ele geçirme ve IBAN dolandırıcılığı uyarısı

Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp ve benzeri uygulamalarda hesap ele geçirilmesiyle gerçekleşen IBAN taleplerine karşı güncelleme, 2FA ve doğrulama uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mesajlaşma uygulamalarında hesap ele geçirme ve IBAN dolandırıcılığı uyarısı

siber güvenlik başkanlığının tespitleri

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, son dönemde WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarında hesap bilgilerinin dışarıdan ele geçirilerek dolandırıcılık amacıyla kullanıldığına ilişkin şikayetlerde artış gözlemlendiğini açıkladı. Başkanlığın teknik incelemelerinde, özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemlerini hedef alan zararlı yazılımların bu saldırılarda sıkça kullanıldığı tespit edildi.

Saldırganlar, kötü amaçlı reklamlar (malvertising), şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara zararlı yazılımlar bulaştırabiliyor. Bazı gelişmiş vakalarda zararlı içeriklerin yalnızca görüntülenmesi bile cihaz güvenliğini riske atabiliyor. Yetkisiz erişim sağlandığında, kişisel verilere ve mesajlaşma hesaplarına ulaşılabiliyor; hesap sahibinin kimliği kullanılarak iletişim listelerindeki kişilere IBAN üzerinden para transferi talep edilebiliyor.

tespit edilen saldırı yöntemleri:

Siber Güvenlik Başkanlığı, saldırıların temel yayılma yollarını şu şekilde sıraladı: internet ortamındaki kötü amaçlı reklamlar, kaynağı belirsiz bağlantılar ve ele geçirilmiş web siteleri. Bazı saldırılarda zararlı kodlar sayfa içinde gizleniyor ve kullanıcı herhangi bir indirme yapmasa bile sadece sayfayı ziyaret etmekle bile risk oluşabiliyor. Başkanlık, özellikle iPhone kullanıcılarının işletim sistemi güncellemelerini yapmaması halinde bu tür zararlı yazılımlara karşı daha savunmasız kaldığını vurguladı.

vatandaşlara önerilen önlemler:

Başkanlık, vatandaşların dijital güvenliklerini korumak için bir dizi önlem önerdi. Önlemler arasında işletim sistemi ve uygulama güncellemelerinin zamanında yapılması, iPhone kullanıcılarının Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden sunulan güvenlik yamalarını yüklemesi, kaynağı belirsiz bağlantılar ve reklamlardan uzak durulması yer alıyor.

Ayrıca hesap güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla WhatsApp ve diğer dijital hesaplarda iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesi, doğrulama kodlarının üçüncü kişilerle paylaşılmaması, WhatsApp uygulamasındaki Bağlı Cihazlar bölümünün düzenli olarak kontrol edilmesi ve tanınmayan oturumların sonlandırılması öneriliyor. Başkanlık, bazı gelişmiş saldırılarda yetkisiz erişimlerin bu bölümde görünmeyebileceğine dikkat çekti.

şüpheli durumlarda yapılması gerekenler:

Hesaplarının ele geçirildiğinden şüphelenen vatandaşların yakın çevrelerini farklı iletişim kanallarıyla bilgilendirmesi ve şüpheli mesajlar ile IBAN bilgileri dâhil dijital delilleri muhafaza ederek kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurması önem taşıyor. Para transferi gerçekleştirilmişse ilgili banka ile derhal iletişime geçilmesi gerektiği belirtildi.

Başkanlık, cihaz güvenliğinin yeniden sağlanması için telefonun sıfırlanıp en güncel işletim sistemi sürümünün yüklenmesini, bankacılık, sosyal medya ve e-posta hesapları başta olmak üzere tüm hesap parolalarının güvenli bir cihaz üzerinden değiştirilmesini ve mümkün olan tüm hesaplarda çok faktörlü doğrulamanın etkinleştirilmesini tavsiye ediyor.

genel uyarı ve izleme faaliyetleri:

Vatandaşların, tanıdıkları kişilere ait gerçek mesajlaşma hesaplarından gelen iletilerin de hesap sahibinin bilgisi dışında gönderilmiş olabileceğini göz önünde bulundurmaları gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dijital ortamlarda güvenliğin sağlanması amacıyla siber tehditlere yönelik izleme, analiz ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI, WHATSAPP VE BENZERİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARI ÜZERİNDEN...

CUMHURBAŞKANLIĞI SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI, WHATSAPP VE BENZERİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARI ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE İLİŞKİN SİBER GÜVENLİK UYARISINDA BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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