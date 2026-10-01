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Mesleğe ücretsiz adım: ORMEK'te 108 binden fazla kişi eğitim aldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ORMEK kurslarında Altınordu, Ünye, Fatsa, Çatalpınar ve İkizce'de 108 binden fazla vatandaş ücretsiz meslek eğitimi aldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mesleğe ücretsiz adım: ORMEK'te 108 binden fazla kişi eğitim aldı

Ordu Büyükşehir'in mesleki eğitim çalışmaları sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), açıldığı günden bu yana kent genelinde mesleki ve sanatsal eğitim fırsatları sunmaya devam ediyor. Belediye yetkilileri, ORMEK kapsamında bugüne kadar 108 binden fazla kişinin ücretsiz eğitim aldığını bildiriyor.

Kurs çeşitliliği ve geleneksel el sanatlarına destek:

Altınordu, Ünye, Fatsa, Çatalpınar ve İkizce ilçelerinde faaliyet gösteren ORMEK merkezlerinde; el sanatlarından aşçılığa, bilgisayar eğitiminden dikiş-nakışa kadar geniş bir kurs yelpazesi bulunuyor. Programlar arasında unutulmaya yüz tutmuş yöresel kilim dokumacılığı ve sepet örücülüğü gibi geleneksel el sanatları ile ahşap boyama, ebru sanatı, aşçılık ve bilgisayar/ ofis programları eğitimi yer alıyor.

Sertifika, istihdam ve yeni dönem kayıtları:

Kursları başarıyla tamamlayan katılımcılar belge ve sertifika almaya hak kazanıyor; bazı kursiyerler edindikleri beceriler sayesinde meslek sahibi olarak ekonomik kazanç elde ediyor. Belediye, yeni dönem kayıtlarının başladığını ve farklı alanlarda meslek edinmek isteyen vatandaşların başvurularını ilgili ORMEK merkezlerine şahsen yapabileceğini duyurdu.

ORMEK, hem geleneksel el sanatlarını yaşatma hem de vatandaşlara istihdam odaklı beceriler kazandırma hedefiyle ücretsiz eğitim hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Başvuru süreçleri ve kurs takvimi ile ilgili ayrıntılar için ilgili kurs merkezleri doğrudan bilgilendirme yapıyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER VE KURSİYER KADINLAR

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER VE KURSİYER KADINLAR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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