Mesleki eğitim merkezleri davasında iki tutuklu kişi başı 2’şer milyon lira kefaletle serbest bırakılacak

mahkeme iki tutuklu sanığın kişi başı 2 milyon lira nakdi kefaletle tahliyesine karar verdi

Kocaeli'de Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden kamunun zarar gördüğü iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 206 sanığın yargılandığı davada tutuklu iki sanığın tahliyesine koşullu olarak karar verildi. Mahkeme, sanıklar için her biri ayrı ayrı 2 milyon lira nakdi kefaletin tek seferde Hazineye yatırılması ve makbuzun mahkemeye sunulması halinde serbest bırakılmalarını hükme bağladı.

savunma talepleri ve mahkeme değerlendirmesi:

Duruşmada söz alan danışmanlık firması sahibi S.Ö. önceki savunmalarını tekrarlayıp tahliyesini istedi. Avukatları, S.Ö.'nün yaklaşık 1 yıl 8 aydır tutuklu olduğunu belirterek; bazı sanıkların adli kontrolle tahliye edilmesine atıfla müvekkilinin serbest bırakılmasını ya da nakdi kefalet karşılığında tahliye edilmesini talep etti. Tutuklu sanık ve İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü R.Ş. adına yapılan savunmada ise müvekkilinin yaklaşık 21 aydır tutuklu olduğu, suçun unsurlarının oluşmadığı ve kaçma şüphesinin bulunmadığı ileri sürüldü.

Mahkeme heyeti, duruşmada bazı müdafilerin talep ettiği davanın ayrılması ve nakdi kefaletin iadesi taleplerini reddetti. Ancak tutuklu iki sanığın kefaletle tahliyelerine ilişkin karar verildi ve sanıkların başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü olmamaları halinde serbest bırakılmaları için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına hükmedildi.

davanın dayanağı ve sonraki işlemler:

Soruşturma, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişinin suç duyurusu üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. İddianamede, İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen Ustalık Telafi Programında 1 Ocak 2022-30 Kasım 2023 tarihleri arasında usulsüz işlemler yapıldığı, kamuya 77 milyon 706 bin lira zarar verildiği ve 6 bin 223 kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği öne sürüldü.

Mahkeme, hakkında yakalama emri bulunan S.K., T.S., J.H.N. ve N.C. için yakalama çalışmalarının sürdürülmesine karar verdi. Ayrıca İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden kamu zararının güncel durumunu gösteren tablonun gönderilmesi istendi ve diğer sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi ve bekleyen işlemler nedeniyle 30 Mart 2027 tarihine ertelendi.

KOCAELİ'DE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ (MESEM) ÜZERİNDEN KAMUNUN YAKLAŞIK 77 MİLYON 706 BİN LİRA ZARARA UĞRATILDIĞI İDDİASIYLA 206 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVADA, TUTUKLU İKİ SANIĞIN KİŞİ BAŞI 2 MİLYON LİRA NAKDİ KEFALET YATIRMALARI ŞARTIYLA TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ.