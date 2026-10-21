Dolar 49,5652 -0,03%
Euro 55,6990 -0,02%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.623,30 +0,33%
EUR/USD 1,1237 -0,02%
Brent Petrol 109,43 +0,59%
--°

Mesleki eğitimde gençlerin yanında: Nevzat Akbaş öğrencilerle buluştu

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve okul alanlarını inceledi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 23:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Mesleki eğitimde gençlerin yanında: Nevzat Akbaş öğrencilerle buluştu

ziyaretin detayları:

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Akbaş, öğrencilerin etkinlik enerjisine eşlik ederek hem öğrenci hem de öğretmenlerle yakın temas sağladı.

Ziyaret kapsamında okul müdüründen yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Akbaş, okulun günlük işleyişine dair notlar aldı. Nöbetçi öğrencilerle sohbet eden müdür, ziyaretçi defterini de inceledi.

okul içi inceleme ve değerlendirme:

Akbaş, okul kantini ve diğer ortak kullanım alanlarında incelemelerde bulunarak eğitim ortamlarının genel durumunu değerlendirdi. Yapılan incelemelerde hijyen, düzen ve ortak alan kullanımına ilişkin gözlemler yapıldı; ihtiyaç duyulan hususlar üzerine notlar alındı.

Sınıf ziyaretlerinde öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü, gençlerin gelecek hedefleri ve mesleki beklentileri üzerine sohbet etti. Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine yönelik yönlendirmeler yapıldı.

mesleki eğitimin önemi ve destek çağrısı:

Akbaş, yapılan görüşmelerde mesleki ve teknik eğitimin gençlerin geleceğe hazırlanmasında ve ülkenin nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Öğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyecek çalışmaların önemine dikkat çekti.

Son olarak İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileyerek okul yönetimi ve öğretmenlerle iş birliğinin sürdürülmesinin gerekliliğini belirtti. Ziyaret, öğrencilerle kurulan karşılıklı iletişim ve yapılan incelemelerle tamamlandı.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, PROF. DR. SÜHEYL ÜNVER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU...

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, PROF. DR. SÜHEYL ÜNVER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaymakam Kandemir'den YKS öncesi motivasyon buluşması
images

Kemer'de hayırsever çifte teşekkür töreni
images

Erken keşifle geleceğin yetenekleri şekilleniyor: Gaziantep'te 22 bin 500 çocuğu...
images

Gaziantep’te 3 bin 500 yıllık Hitit mirasına ışık tutan uluslararası sempozyum

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Putin'le temasın ardından Rusya'dan serbest bırakılan ABD vatandaşı ülkeye döndü

Karabük'te tekmeli yumruklu arbede kamerada: 1 yaralı

Karabük'te cep telefonu görüntüleriyle ortaya çıkan mahalle kavgası: 1 yaralı

Bayrampaşa'da boşanma gerilimi ölümle sonuçlandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Trendyol Süper Lig 9. haftada kritik randevular