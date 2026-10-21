Mesleki eğitimde gençlerin yanında: Nevzat Akbaş öğrencilerle buluştu

ziyaretin detayları:

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Akbaş, öğrencilerin etkinlik enerjisine eşlik ederek hem öğrenci hem de öğretmenlerle yakın temas sağladı.

Ziyaret kapsamında okul müdüründen yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Akbaş, okulun günlük işleyişine dair notlar aldı. Nöbetçi öğrencilerle sohbet eden müdür, ziyaretçi defterini de inceledi.

okul içi inceleme ve değerlendirme:

Akbaş, okul kantini ve diğer ortak kullanım alanlarında incelemelerde bulunarak eğitim ortamlarının genel durumunu değerlendirdi. Yapılan incelemelerde hijyen, düzen ve ortak alan kullanımına ilişkin gözlemler yapıldı; ihtiyaç duyulan hususlar üzerine notlar alındı.

Sınıf ziyaretlerinde öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü, gençlerin gelecek hedefleri ve mesleki beklentileri üzerine sohbet etti. Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine yönelik yönlendirmeler yapıldı.

mesleki eğitimin önemi ve destek çağrısı:

Akbaş, yapılan görüşmelerde mesleki ve teknik eğitimin gençlerin geleceğe hazırlanmasında ve ülkenin nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Öğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyecek çalışmaların önemine dikkat çekti.

Son olarak İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileyerek okul yönetimi ve öğretmenlerle iş birliğinin sürdürülmesinin gerekliliğini belirtti. Ziyaret, öğrencilerle kurulan karşılıklı iletişim ve yapılan incelemelerle tamamlandı.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, PROF. DR. SÜHEYL ÜNVER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.