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Mesleki eğitimden istihdama köprü: kariyer fuarında 50 firma öğrencilerle buluştu

Kocaeli'de düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda 50 firma, Özel Gebze Güzeller OSB Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileriyle staj, iş ve kariyer fırsatlarını paylaştı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:12

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Mesleki eğitimden istihdama köprü: kariyer fuarında 50 firma öğrencilerle buluştu

Fuar, okul ve sanayi arasında doğrudan iletişim sağladı:

Kocaeli'de gerçekleştirilen Kariyer ve İstihdam Fuarı, mesleki eğitim gören öğrencilerle sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Gebze'deki Özel Adem Ceylan Koleji'nde düzenlenen organizasyona, farklı sektörlerden 50 firma stant açarak katıldı. Öğrenciler, stantları gezerek firmaların çalışma koşulları, staj süreçleri ve işe alım kriterleri hakkında detaylı bilgi aldı.

fuardaki katılımcılar ve alanların rolü:

Etkinlikte yer alan firmalar; üretim, hizmet ve teknik alanlardan temsilciler getirerek öğrencilere sektörel perspektif sundu. Özellikle Özel Gebze Güzeller OSB Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, eğitim aldıkları alanlarla doğrudan ilgili kuruluşlarla yüz yüze görüşme fırsatı buldu. Stantlar, hem kısa vadeli staj imkânları hem de uzun vadeli istihdam ve kariyer yolları hakkında somut bilgiler verdi.

öğrencilerin mesleki yolculuğuna katkı:

Fuarın amaçlarından biri, öğrencilerin mesleki gelişimini hızlandırmak ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını desteklemekti. Organizasyon, öğrencilerin kendilerini iş dünyasına tanıtmasına olanak tanırken, firmaların da doğrudan yetenek keşfetmesine zemin hazırladı. Bu karşılıklı temasın, hem staj hem de istihdam süreçlerine olumlu katkı sağlaması hedeflendi.

yetkililerin değerlendirmesi ve mesajları:

Güzeller Eğitim Kurumları Genel Müdürü Oğuzhan Ceylan organizasyonun amacının öğrencilerin istihdamına katkı sağlamak olduğunu vurguladı ve "İlk başta firma bulmakta bile çok zorlanıyorduk. Bugün geldiğimiz seviye, buraya 50 firmamızın gösterdiği teveccüh bizi fazlasıyla çok mutlu ediyor. Burada velilerimizin de öğrencilerimizin de bize teveccühleri, bize inanmaları gerçekten bize kuvvet veriyor" sözleriyle memnuniyetini aktardı.

Fuar, ayrıca Kocaeli Vali Yardımcısı Nuri Özder, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan ve Gebze Ticaret Odası yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti; protokol üyeleri mesleki eğitimin sanayi için önemi üzerinde durdu.

ÖZEL GEBZE GÜZELLER OSB MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KARİYER VE İSTİHDAM FUARI’NDA...

ÖZEL GEBZE GÜZELLER OSB MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KARİYER VE İSTİHDAM FUARI’NDA 50 FİRMA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. ÖĞRENCİLER, FİRMA TEMSİLCİLERİYLE BİREBİR GÖRÜŞEREK STAJ, İSTİHDAM VE KARİYER İMKANLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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