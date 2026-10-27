Mesleki yeterlilikte 20 yıl: 162 üniversitenin programı TYÇ logosu aldı

ankara buluşmasında mesleki yeterlilik sisteminin 20 yıllık bilançosu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da düzenlenen Yükseköğretim Programlarında Yeterlilik ve Tanınırlık Logo Kullanımı Buluşması'nda Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun kuruluşunun 20. yılını değerlendirerek sistemin ulaştığı kurumsal kapasiteyi aktardı. Bakan Işıkhan, kurumsal birikimin somut göstergeleri olarak belgelendirme sayıları, ulusal meslek standartları ve yetkilendirilmiş kuruluşlara işaret etti.

sistemin somut göstergeleri:

Bakan Işıkhan'ın verdiği bilgilere göre, bugün 27 sektörde 900'ü aşkın ulusal meslek standardı, yaklaşık 700 ulusal yeterlilik ve 250'yi aşkın yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu bulunuyor. Düzenlenen mesleki yeterlilik belgesi sayısının ise 3 buçuk milyonu aştığı kaydedildi. Bu veriler, 20 yıllık dönemde oluşturulan kurumsal kapasitenin nicel bir özeti olarak sunuldu.

Bakan ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yükseköğretim arasında kurulan ilişkiye vurgu yaparak, eğitim çıktılarının çalışma hayatında karşılık bulmasını sağlamanın önemine değindi. Bu çerçevede, programların Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamına alınmasının kalite güvencesi ve tanınırlık açısından kritik olduğu ifade edildi.

geleceğe yönelik hedefler ve öncelikler:

Işıkhan, dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve yeni üretim teknolojilerinin mesleklerin yapısını hızla değiştirdiğini belirterek mesleki yeterlilik sisteminin bu değişime uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. Buna göre hedefler arasında yeni mesleklere yönelik standartların geliştirilmesi, hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi, dijital belgelendirme uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kalite güvencesinin güçlendirilmesi yer alıyor.

Türkiye Yüzyılı Milli Yeterlilik Programı çerçevesinde, sistemin geleceğin beceri ihtiyaçlarını öngören bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bu yaklaşım, iş gücünün değişen taleplere hızlı yanıt verebilmesi ve öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerilerin uluslararası düzeyde anlaşılabilirliğini artırmayı hedefliyor.

TYÇ ve uluslararası tanınırlık:

Bakan Işıkhan, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nin 2017'de Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi'ne referanslanmasının yeterliliklerin uluslararası karşılaştırılabilirliği açısından önemli bir adım olduğunu hatırlattı. Bu bağlamda TYÇ logosunun kalite güvencesinin, şeffaflığın ve tanınırlığın bir göstergesi olduğu, öğrencilerin ve mezunların yeterliliklerinin anlaşılabilirliğini güçlendirdiği vurgulandı.

Geldiğimiz noktada, 162 üniversitedeki ilgili yükseköğretim programının TYÇ kapsamında yer aldığı ve logo kullanım hakkı kazandığı duyuruldu. Bakan Işıkhan bu kazanımı yükseköğretim sisteminin kalite güvencesi ve uluslararası tanınırlığı açısından kıymetli bulduğunu belirtti ve hedefin bu kapsayıcılığı bütün üniversitelere yaymak olduğunu kaydetti.

İş birliklerine değinilerek, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere ilgili kurumlar ve sosyal taraflarla koordinasyonun süreceği bildirildi. Ayrıca Avrupa düzeyindeki Europass faaliyetleri ve Türk dünyasıyla yeterliliklerin karşılıklı tanınması yönündeki iş birlikleri de öncelikler arasında sayıldı.

Program, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Aşkın Tören ve çeşitli siyasi isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. TYÇ logo kullanım hakkı kazanan üniversitelere plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı ile buluşma sonlandırıldı. Bakan Işıkhan, sistemin 20 yıllık birikimini üniversitelerin bilimsel kapasitesiyle ve çalışma hayatının ihtiyaçlarıyla buluşturarak daha ileriye taşıma kararlılığını yineledi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, PROGRAMDA BİR KONUŞMA YAPTI