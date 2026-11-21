Olayın gelişimi

İlçenin Meşrutiyet Mahallesindeki 2057 Sokak'ta meydana gelen olay, 20 Kasım saat 14.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 5'inci kattaki daireden beton zemine düşen 18 yaşındaki Efe Özdemir ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ve müdahale:

Sahil ekiplerinin yerine, ilk müdahaleyi olay yerindeki sağlık ekipleri gerçekleştirdi. Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavi sürecinde doktorların müdahalelerine rağmen genç kurtarılamadı.

Aile ve cenaze bilgileri:

Olayın ardından ailesi büyük üzüntü yaşadı. Babası, uzman çavuş Haldun Özdemir olduğu öğrenilen ailenin yakınları ve komşuları haberi derin bir üzüntüyle karşıladı. Cenazenin, bugün ikindi namazının ardından Eskişehir Emek Mahallesi Dilek Camisinden kaldırılarak Asri Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Olayın nedeni henüz belirlenemedi; polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve bölgedeki görgü tanıklarının beyanları ile olay yerinde yapılan incelemeler doğrultusunda çalışma devam ediyor.

(OLAYA AİT ARŞİV FOTO) - AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE OTURDUĞU APARTMANIN 5’İNCİ KATINDAN BETON ZEMİNE DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 18 YAŞINDAKİ EFE ÖZDEMİR, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.