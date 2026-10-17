Mevsim geçişinde bağışıklık için çörek otu ve arı ürünleri önerisi

sonbahar geçişinde üst solunum şikayetleri

Sonbaharla birlikte oluşan ani sıcaklık değişimleri, özellikle Eylül ve Ekim aylarında üst solunum yolu şikayetlerinde artışa neden oluyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı baharatçısı Maruf Unüs bu dönemde hastalanmadan önce bağışıklığın korunmasının önemine dikkat çekiyor. Unüs, kışa göre mevsim geçişlerinde daha dikkatli olunması gerektiğini; zira hastalandıktan sonra alınan sıvı ve desteklerin beklendiği kadar etkili olmayabildiğini vurguluyor.

bağışıklığın öne çıkan ürünleri:

Mevsim değişiminde vatandaşların öncelikle adaçayı ve ıhlamura yöneldiğini belirten Unüs, bağışıklığı daha da kuvvetlendirmek isteyenlere arı ürünleri ve özellikle çörek otu yağıni işaret ediyor. Arı ürünleri grubunda arı sütü, bal, polen ve propolisin bağışıklık desteği açısından en başarılı ürünler olduğunu söyleyen Unüs, kış aylarında tüketilmesi gereken önemli ürünler arasında çörek otu yağının bilimsel açıklamaları ve yaygın kullanımı nedeniyle öne çıktığını ifade etti.

bitkisel çaylar ve doğru demleme yöntemleri:

Vatandaşların sık yaptığı hatalardan birinin tüm bitkileri aynı yöntemle demlemek olduğunu belirten Unüs, kök bitkiler ile narin yapraklı bitkilerin farklı hazırlanması gerektiğini açıkladı. Buna göre zencefil, zerdeçal ve havlıcan gibi kök bitkiler suda yaklaşık 4-5 dakika kaynatılmalı, ardından 5 dakika demlenmeye bırakılarak tüketilmeli. Öte yandan ıhlamur ve adaçayı gibi narin bitkiler kesinlikle kaynatılmamalı; sıcak suda demlenerek hazırlanmalı. Ayrıca hazır paket ambalajlı ürünler yerine bitkilerin açık ve ayrı ayrı dozajlarda alınmasının daha sağlıklı olduğu vurgulandı.

kimlerin dikkat etmesi gerekiyor:

Unüs, bitkisel ürünlerin bir tedavi aracı olmadığını, doktor kontrolünde gıda takviyesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle hamilelerin adaçayından uzak durması gerektiği; çünkü adaçayının düşük riskini artırabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca şeker hastalarının pekmez gibi şeker içeriği yüksek gıdaları aşırı tüketmekten kaçınmaları ve dozaj konusunda hekime danışmalarının hayati önem taşıdığı belirtildi.

Mevsim geçişlerinde basit önlemler, doğru tüketim ve doktor yönlendirmesi ile bağışıklık sisteminin desteklenebileceğini söyleyen Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, özellikle çörek otu yağı ve arı ürünlerini kışa hazırlıkta öneriyor.

TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI ESNAFI MARUF UNÜS, HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN ÇÖREK OTU YAĞINI ÖNERİYOR.