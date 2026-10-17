Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Mevsim geçişinde bağışıklık için çörek otu ve arı ürünleri önerisi

Tarihi Kemeraltı Çarşısı baharatçısı Maruf Unüs, eylül-ekimde bağışıklığı güçlendirmek için çörek otu yağı ve arı ürünlerini, doğru demleme yöntemlerini öneriyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Mevsim geçişinde bağışıklık için çörek otu ve arı ürünleri önerisi

sonbahar geçişinde üst solunum şikayetleri

Sonbaharla birlikte oluşan ani sıcaklık değişimleri, özellikle Eylül ve Ekim aylarında üst solunum yolu şikayetlerinde artışa neden oluyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı baharatçısı Maruf Unüs bu dönemde hastalanmadan önce bağışıklığın korunmasının önemine dikkat çekiyor. Unüs, kışa göre mevsim geçişlerinde daha dikkatli olunması gerektiğini; zira hastalandıktan sonra alınan sıvı ve desteklerin beklendiği kadar etkili olmayabildiğini vurguluyor.

bağışıklığın öne çıkan ürünleri:

Mevsim değişiminde vatandaşların öncelikle adaçayı ve ıhlamura yöneldiğini belirten Unüs, bağışıklığı daha da kuvvetlendirmek isteyenlere arı ürünleri ve özellikle çörek otu yağıni işaret ediyor. Arı ürünleri grubunda arı sütü, bal, polen ve propolisin bağışıklık desteği açısından en başarılı ürünler olduğunu söyleyen Unüs, kış aylarında tüketilmesi gereken önemli ürünler arasında çörek otu yağının bilimsel açıklamaları ve yaygın kullanımı nedeniyle öne çıktığını ifade etti.

bitkisel çaylar ve doğru demleme yöntemleri:

Vatandaşların sık yaptığı hatalardan birinin tüm bitkileri aynı yöntemle demlemek olduğunu belirten Unüs, kök bitkiler ile narin yapraklı bitkilerin farklı hazırlanması gerektiğini açıkladı. Buna göre zencefil, zerdeçal ve havlıcan gibi kök bitkiler suda yaklaşık 4-5 dakika kaynatılmalı, ardından 5 dakika demlenmeye bırakılarak tüketilmeli. Öte yandan ıhlamur ve adaçayı gibi narin bitkiler kesinlikle kaynatılmamalı; sıcak suda demlenerek hazırlanmalı. Ayrıca hazır paket ambalajlı ürünler yerine bitkilerin açık ve ayrı ayrı dozajlarda alınmasının daha sağlıklı olduğu vurgulandı.

kimlerin dikkat etmesi gerekiyor:

Unüs, bitkisel ürünlerin bir tedavi aracı olmadığını, doktor kontrolünde gıda takviyesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle hamilelerin adaçayından uzak durması gerektiği; çünkü adaçayının düşük riskini artırabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca şeker hastalarının pekmez gibi şeker içeriği yüksek gıdaları aşırı tüketmekten kaçınmaları ve dozaj konusunda hekime danışmalarının hayati önem taşıdığı belirtildi.

Mevsim geçişlerinde basit önlemler, doğru tüketim ve doktor yönlendirmesi ile bağışıklık sisteminin desteklenebileceğini söyleyen Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, özellikle çörek otu yağı ve arı ürünlerini kışa hazırlıkta öneriyor.

TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI ESNAFI MARUF UNÜS, HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN ÇÖREK OTU YAĞINI...

TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI ESNAFI MARUF UNÜS, HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN ÇÖREK OTU YAĞINI ÖNERİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İki yaşındaki Emine'nin organları üç çocuğa umut oldu
images

Kartepe’de ekipler yağışın yol açtığı izleri silmek için seferber oldu
images

Bilimfest'te çocuklar KAAN ve MEMATT maketleriyle yerli savunmayı tanıdı
images

Tarsus'un mantarları Bartın'da gastronomiyle buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kartepe’de ekipler yağışın yol açtığı izleri silmek için seferber oldu

Aydın'da hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor, gündüz 17 dereceye çıkacak

Rektörden 2. Ordu komutanına tebrik ziyareti

Niğde'de gıdanın stratejik önemi konuşuldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi